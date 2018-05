Diritti tv Coppa Italia | accordo per i prossimi 3 anni | tutti i dettagli

Diritti tv - la Rai 'vince' la Coppa Italia : battuta l'offerta di Mediaset : Dopo la finale Juventus-Milan si andrà avanti ancora insieme. Sarà infatti la Rai a trasmettere la Coppa Italia anche nel prossimo triennio. E' quanto si apprende dall'assemblea della Lega Serie A in ...

Rai - a rischio i Diritti della Coppa Italia : Mediaset pronta ad offrire 27 milioni : Dopo aver perso i Mondiali di Roma e la Formula Uno la Rai rischia di veder sfumare la Coppa Italia: Mediaset è pronta all'offerta decisiva. L'articolo Rai, a rischio i diritti della Coppa Italia: Mediaset pronta ad offrire 27 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega valuta scenari. Per la Coppa Italia sfida Rai - Mediaset : I Diritti tv sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A in programma alle 13.30 a Roma. La riunione, convocata dal commissario Giovanni Malagò nel Salone d'onore del Coni, servirà soprattutto a valutare i possibili scenari, alla luce o in attesa della decisione del Tribunale di Milano che, fra stamani e mercoledì, deciderà se revocare la sospensione al bando di Mediapro o accogliere le istanze di Sky, ...

Diritti tv - con Coppa Italia e Supercoppa la Serie A può arrivare a 1 - 5 miliardi : Pronta a partire l'asta per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa: la Serie A così può raggiungere gli 1,5 miliardi di euro L'articolo Diritti tv, con Coppa Italia e SuperCoppa la Serie A può arrivare a 1,5 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A punta a 50/60 milioni di euro per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - pubblicato invito ad offrire per Coppa Italia e SuperCoppa : La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Calcio Serie A”) pubblica il presente invito alla presentazione di offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi valevoli per il territorio dell’Italia, San Marino e Città del Vaticano e relativi alla Competizione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana ...

Coppa Italia - Rai e Mediaset si sfidano per i Diritti : Le due emittenti sono pronte a darsi battaglia per i diritti relativi alla Coppa nazionale, in grado di attirare una buona dose di pubblico negli ultimi anni. L'articolo Coppa Italia, Rai e Mediaset si sfidano per i diritti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...