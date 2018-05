Diritti alla Rai per ter anni

Cairo : «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei Diritti tv» : Il patron del Torino ha parlato della situazione del calcio italiano, a partire dal mancato ingaggio di Javier Tebas, fino alla questione dei diritti tv. L'articolo Cairo: «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei diritti tv» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tutti i Diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili : Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.La legge nasce dal disegno di legge - prima firmataria la senatrice Monica ...

“Non assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i Diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

Diritti Tv - cresce tensione dei club : si pensa alla distribuzione diretta del contenuto : Proseguono i contatti per dirimere la questione legata ai Diritti televisivi della Serie A. Domani è il giorno del tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky per la sospensione del bando di ...

Diritti TV - Sky : 'Tebas - la verità è un'altra. Nessuno crede alla Serie A come noi' : Questo, nonostante ci giochino i due calciatori più forti e popolari nel mondo, Messi e Ronaldo. Non dice che a Sky e agli altri broadcaster non è stata data finora l'opportunità di concorrere, di ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Alessandro Barbano presenta «Troppi Diritti. L'Italia tradita dalla libertà» : Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. Certo, in passato i diritti individuali sono stati il ...

L’appello di Marco - malato di Sla - per il diritto alla scienza : “L’Italia viola i Diritti umani” : Intervenendo al V congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, il co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Gentili, da tempo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare, ha lanciato un appello per il diritto alla scienza: "Da portatore di Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare trasmessa con modalità chiamata autosomica recessiva, annuncio sin d’ora il mio impegno per spezzare le catene dei proibizionismi e delle ...

Diritti Tv Serie A - palla alle emittenti : anche beIN Sports potrebbe inserirsi : Ora che il bando è stato pubblicato i broadcaster si preparano a presentare le offerte, ma restano diverse incognite. anche beIN Sports potenzialmente interessato. L'articolo Diritti Tv Serie A, palla alle emittenti: anche beIN Sports potrebbe inserirsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche la Corte dei Diritti dell’Uomo si oppone alla sospensione della pena per Dell’Utri : Marcello Dell'Utri rimarrà in carcere, o meglio ricoverato nel reparto protetto del Campus biomedico di Roma. Nonostante le precarie condizioni di salute, Anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo si oppone alla sospensione della pena richiesta dall'ex senatore di Forza Italia.Continua a leggere

Marcello Dell’Utri - la Corte europea dei Diritti umani dice no alla sospensione della pena : La Corte europea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione della pena, per motivi di salute, presentata da Marcello Dell’Utri. Si apprende da fonti della Corte di Strasburgo. L'articolo Marcello Dell’Utri, la Corte europea dei diritti umani dice no alla sospensione della pena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : “Valuteremo le offerte di Mediapro” : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky L'articolo Diritti tv, Mediaset resta interessata alla Serie A: “Valuteremo le offerte di Mediapro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

MEDIAPRO - Diritti TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)