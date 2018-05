Di Maio | Stesse liste per nuove elezioni ma decide Grillo

Di Maio rassicura i suoi eletti : "Alle prossime elezioni le liste resteranno le stesse" : In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, la rassicurazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto ...