Di Maio sfida il centrodestra e guarda già al voto anticipato : Il sorriso e il proclama. Sorriso forzato, proclama convinto. Ossia un appello elettorale quello di Luigi Di Maio e una sfida al centrodestra: 'Voi vincete le elezioni amministrative unendo dieci ...

La sfida di Matteo a Di Maio : mi insulti ma io ti querelo : Il 'parto', come lo chiama Matteo Salvini, è travagliato. Ma il leader della Lega rimane 'testardamente ottimista', questo governo vuole farlo e solo con Luigi Di Maio. Dovrebbe tornare da lui, dopo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 aprile : Martina sfida Renzi : “Tavolo con Di Maio - poi voti la base” : Al Nazareno Martina prova la mossa: referendum tra gli elettori Dialogo dem-5 Stelle – Il reggente vuole consultare la base se il partito dirà sì. L’idea non piace all’ex premier, che prepara il “muro” stasera in tv da Fazio di Wanda Marra Guai ai vincitori di Marco Travaglio L’altra sera, a Otto e mezzo, mi è capitata una cosa tanto rara quanto inaspettata: ho imparato qualcosa da un politico. Nella fattispecie, dal presidente del ...

SFIDA M5S - DI Maio VUOLE SALVINI/ Fico spinge per Governo con Pd : Tajani - “Salvini non farà il numero 2” : Berlusconi, "SALVINI è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di MAIO a SALVINI, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Salvini si tiene stretto Berlusconi e sfida Di Maio : “In modo inderogabile bisogna dare rapidamente un governo all’Italia. Se i veti” del M5s nei confronti di Fi “cadessero nelle

Di Maio sfida Salvini : quando decide ci faccia uno squillo : Il leader pentastellato su Facebook: 'Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto' - Dopo la grigliata sulle colline di Ivrea con Casaleggio e Beppe Grillo, Luigi Di Maio riprende il suo tour ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Riforma pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio Video : Le ultime novita' sulle Riforma delle #pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilita' delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

Governo - Mattarella sfida Di Maio e il M5S : 'Portatemi una coalizione' : 'Non c'è nessuna intesa, serve tempo'. Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, fissa il ...

Maurizio Gasparri e la sfida a Matteo Salvini : 'Vuole sfasciare il centrodestra per fare il cameriere di Luigi Di Maio?' : Tra chi non crede all'ipotesi che Matteo Salvini sfasci la coalizione di centrodestra c'è Maurizio Gasparri . Il suo pensiero, con toni duri e quasi di sfida nei confronti del leader della Lega, lo ...

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

