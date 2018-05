Di Maio rassicura i suoi eletti | Alle prossime elezioni le liste resteranno le

huffingtonpost

(Di lunedì 7 maggio 2018) In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, lazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto Luigi Di- leper le nuovesaranno probabilmente le stesse, la decisione finale spetterà comunque al garante".Il messaggio che il capo politico ha mandato aideputati e senatori durante l'assemblea congiunta ha una finalità molto chiara: evitare le fughe. Evitare quindi il trasformismo, ovvero che parlamentari stellati presi dalla paura di non essere ripossano lasciare il gruppo M5s e appoggiare un nuovo ...