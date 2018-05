Di Maio | Niente governi tecnici Sì a Salvini | ma molli Berlusconi

DI Maio - “GOVERNO CON SALVINI O VOTO”/ Consultazioni Mattarella - M5s : “premier condiviso ma niente tecnici” : Governo, ultima offerta Di MAIO a SALVINI: centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Consultazioni Mattarella, leader M5s "governo con Lega o subito al voto", le tre condizioni(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:45:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Niente voto : il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio : Di Maio vuole il voto, ma imbroglia i suoi. E' pronto invece un governo di traghettamento, per preparare il Pd (senza Renzi) al patto con M5s. E per votare nel 2019. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:00:00 GMT)RISULTATO ELEZIONI FVG/ La vittoria inutile di Salvini spiana la strada a Mattarella, di A. FannaDALLA CINA/ Lao Xi: Renzi fa l'errore di Mao e si prepara ad affondare l'Italia

Governo : per renziani stop Di Maio a Lega non cambia niente - Martina ‘ok confronto’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – La presa di distanza di Luigi Di Maio da Matteo Salvini era attesa nel Pd. E da molti considerata un bluff. Ma se per la minoranza, vedi Antonio Misiani dell’area Orlando, rappresenta il primo passo, un atto necessario per intavolare un confronto, la maggioranza renziana resta ferma sulla chiusura ai 5 Stelle o comunque non considera la dichiarazione del leader M5S la precondizione per sedersi a un tavolo. ...

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Governo - Di Maio apre a Salvini"Possiamo fare grandi cose" E Silvio : "Niente accordi col Pd" : Si va a grandi passi verso il Governo M5s-Lega. Di Maio: "Con Salvini si possono fare grandi cose". E Berlusconi fa dietrofront: "Mai detto di fare accordi col Pd, Matteo nostro leader" Segui su affaritaliani.it

Silvio e Casellati spezzano l'idillio Niente intesa Lega-M5s. Di Maio ko : Altro che appoggio esterno di Forza Italia. L'accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle sfuma, la base grillina attacca Di Maio per l'apertura a Berlusconi. Salvini vuole l'incarico ma... Segui su affaritaliani.it

Silvio e Casellati spezzano l'idillio Niente intesa di governo Lega-M5s E ora Di Maio è davvero nel caos : Sembrava fatta, o quasi. L'accordo centrodestra-M5s pareva nell'aria e la brezza tiepida di una calda giornata primaverile recava con sé zefiri di un idillio in boccio. Ma mentre calavano le prime ombre della sera, l'idillio da commediola romantica si era trasformato in uno showdown da western. E la fata cattiva, la "Malefica" della situazione che porta con sé il dono nefasto, è sempre lui, Silvio Berlusconi, coadiuvato ufficiosamente dal ...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : 'Governo con tutto il centrodestra'... : Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna', ha ribadito Di Maio. Forza Italia. 'Il supplemento di veto pronunciato dal ...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Di Maio : “Contratto a due o niente” : Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi” ma “il governo si forma su un contratto firmato da due persone, da me e Salvini”. Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Elisabetta Alberti Casellati.“Non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli” che già durante la fase per le presidenze delle due Camere ...

Di Maio : “Contratto a due o niente” : Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi” ma “il governo si forma su un contratto firmato da due persone, da me e Salvini”. Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Elisabetta Alberti Casellati.“Non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli” che già durante la fase per le presidenze delle due Camere ...

Di Maio : "Contratto a due o niente" : Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna..." dice Di Maio. "Con tutta la buona volontà a collaborare - rimarca - nulla ...