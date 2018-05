Di Maio | M5s da oggi in campagna elettorale

Governo - Giorgetti : 'Di Maio non conta un c...? Battuta smentita dall'incontro Lega-M5S' : 'Di Maio non conta più un c...', così il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti aveva risposto al capo politico M5S che aveva...

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

GOVERNO ULTIME NOTIZIE : SALVINI-DI Maio "ESECUTIVO POLITICO O VOTO 8 LUGLIO"/ Live video M5s “no a Berlusconi” : Consultazioni Live da Mattarella: GOVERNO di tregua o elezioni a luglio, le ULTIME NOTIZIE e gli scenari. Di MAIO, GOVERNO con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:38:00 GMT)

Salvini e Di Maio : «Voto l'8 luglio se non si fa un governo politico». M5S : da oggi in campagna elettorale : Vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. Senza...

Salvini e Di Maio : «Voto l'8 luglio se non si fa un governo politico». M5S : da oggi in campagna elettorale : Vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. Senza...

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI Maio/ Live - voto 8 luglio? Mattarella verso Governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Salvini - vertice con Di Maio : senza governo politico al voto l'8 luglio. M5S : no a esecutivi tecnici : vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. senza...

Consultazioni : Di Maio - M5S ultimo ad aver paura del voto (2) : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Le forze politiche alternative a noi – rivendica Di Maio – sperano in un risultato migliore perché hanno messo insieme dieci liste alle regionali. Alle amministrative sappiamo bene il nostro rendimento” inferiore rispetto ai risultati delle politiche, e quindi “non si utilizzino le amministrative per portarci al voto, perché in tal caso la fiducia che ci sarà tributata sarà comunque ...

Consultazioni : Di Maio - M5S ultimo ad aver paura del voto : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Se terza repubblica deve essere, i politici e le forze politiche devono fare un passo indietro, i cittadini un passo avanti. Se metteremo avanti i problemi degli italiani, usciremo dallo stallo. E sia chiaro: noi siamo gli ultimi ad aver paura del voto”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine delle dichiarazioni al Quirinale post Consultazioni. L'articolo Consultazioni: Di Maio, M5S ultimo ad aver paura ...

Consultazioni - Di Maio : “M5s ce l’ha messa tutta - ma da altri molto cinismo. Io mai stato impedimento a contratto di governo” : “Oggi siamo in un’altra fase. Sono disponibile a scegliere un premier terzo che faccia un contratto di governo con tre condizioni intrattabili: reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero, una seria legge anticorruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. “Deve essere chiaro “che nel ragionare con la Lega di Salvini, io non sono mai stato ...

Di Maio : "Solo governo politico Premier scelto con Salvini" Consultazioni - le condizioni M5S : governo: Di Maio, io non sono impedimento, ok lega e Premier terzo. No a governo tecnico, solo politico con delle condizioni: legge anti corruzione, reddito di cittadinanza e serio provvedimento che abolisca la legge Fornero Segui su affaritaliani.it

DI Maio - “GOVERNO CON SALVINI O VOTO”/ Consultazioni Mattarella - M5s : “premier condiviso ma niente tecnici” : Governo, ultima offerta Di MAIO a SALVINI: centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Consultazioni Mattarella, leader M5s "governo con Lega o subito al voto", le tre condizioni(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:45:00 GMT)

Di Maio a Salvini : «Scegliamo insieme». Il leader M5S d’accordo sul “terzo nome” : Il leader dell’M5S è pronto al “passo indietro” pur di fare partire l’Esecutivo. Ora il nodo è la risposta di Salvini

DI Maio - VETO SU BERLUSCONI : ATTESA LA MOSSA DI SALVINI/ M5s - attacco da Forza Italia : “Sono inquietanti” : M5S, Di MAIO tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di SALVINI, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:01:00 GMT)