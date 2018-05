Di Maio e Salvini | ultima chance prima delle ultime consultazioni

La notte porta consiglio : Salvini chiude con Di Maio : A quanto si apprende la notte avrebbe portato consiglio. Stamani vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, per fare il punto

Silvio Berlusconi - fedelissimi spaccati : cosa pensano Confalonieri - Galliani e Letta di Salvini e Di Maio : Un retroscena clamoroso su Fedele Confalonieri , un ribaltone storico. 'Bisogna essere giovani per fare le rivoluzioni', ha detto un mese fa il presidente di Mediaset a Silvio Berlusconi e agli altri ...

Governo - Di Maio risponde a Salvini : ‘Scegliamo un premier insieme’ Video : A poche ore dal terzo giro di consultazioni al Quirinale, il leader del M5S, Luigi Di Maio [Video], ospite del talk show domenicale di Rai3, Mezz’ora in più, condotto da Lucia Annunziata, risponde alla proposta di un Governo a tempo tra centrodestra e M5S avanzata dal capo della Lega, Matteo Salvini, nei giorni scorsi. Le indiscrezioni giornalistiche raccolte nelle ultime ore, descrivevano il candidato premier pentastellato disposto addirittura ...

Di Maio a Salvini : «Scegliamo insieme» un “terzo nome” | : Il leader dell’M5S è pronto al “passo indietro” pur di fare partire l’Esecutivo. Ora il nodo è la risposta di Salvini

Salvini rompe l’alleanza con Berlusconi : ha scelto di stare con Di Maio : A Palazzo Grazioli si consuma quello che potrebbe configurarsi come un tradimento dell’alleanza di centrodestra e del voto degli italiani. Matteo Salvini avrebbe infatti deciso di cedere alle lusinghe di Luigi Di Maio e di fare il nuovo Alfano.--Meglio il voto che un governo del presidente, avrebbe detto Salvini a Berlusconi. Tuttavia il leader del Carroccio sarebbe uscito allo scoperto manifestando l’intenzione di fare il junior partner dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Di Maio leva l’alibi a tutti : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli avversari e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Daccapo – Di Maio leva l’alibi a tutti : “Ok a un premier terzo” : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli ...

Di Maio spiazzail centrodestraTensioni al vertice Salvini-Berlusconi : Il leader dei 5 Stelle: premier terzo, senza Forza ItaliaIl capo leghista e quello di FI oggi insieme al Colle

Di Maio divide il centrodestra : Salvini : governo politico o voto. Berlusconi : mai appoggi esterni : Il capo politico M5s accetta di fare un passo indietro e riapre a un'alleanza con la Lega senza Berlusconi. E il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli non colma le distanze tra il Cavaliere e Salvini, alla vigilia dell'ultimo, rapido giro di consultazioni al Quirinale

GOVERNO - ULTIMA OFFERTA DI Maio A SALVINI/ Centrodestra - vertice a Palazzo Grazioli : strappo con Berlusconi? : GOVERNO, ULTIMA OFFERTA Di MAIO a SALVINI: Centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Il leader della Lega terrà fede ai patti o sacrificherà

Offerta di Di Maio a Salvini E' Giorgetti il premier "terzo" Appoggio esterno di Silvio. Inside : Sì a un premier terzo. Non un tecnico, ma un nome politico che sia un punto di caduta delle esigenze del Movimento 5 stelle e della Lega. Non fa nomi, non mette in campo ipotesi sLuigi Di Maio. Su RaiTre spiega che "è l'ultimo dei problemi se si tratta di un nome nostro o di uno loro". È un "sediamoci al tavolo a trattare". Segui su affaritaliani.it

Di Maio a Salvini : «Scegliamo insieme». Il leader M5S d’accordo sul “terzo nome” : Il leader dell’M5S è pronto al “passo indietro” pur di fare partire l’Esecutivo. Ora il nodo è la risposta di Salvini

DI Maio - VETO SU BERLUSCONI : ATTESA LA MOSSA DI SALVINI/ M5s - attacco da Forza Italia : “Sono inquietanti” : M5S, Di MAIO tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di SALVINI, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:01:00 GMT)

Augusto Minzolini durissimo con Matteo Salvini : 'Il suo governo con Luigi Di Maio? Buono per una cosa : far nulla' : L'ipotesi sembra prendere piede: Matteo Salvini potrebbe rompere l'alleanza con Silvio Berlusconi per dar vita a un breve esecutivo col M5s. Dopo l'intervento di Luigi Di Maio da Lucia Annunziata , ...