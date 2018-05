Di Maio | Centrodestra vuole Governo di traditori Video Facebook | live | voto

Salvini : "Pronto a governo centrodestraAltrimenti si vota l'8/7 - per Di Maio è ok" : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito. Il Pd: "Stiamo con il Colle"

Salvini : pronto a governo centrodestraDi Maio : "Governo politico solo con Lega" : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.

Salvini : «Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggioranza». Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Terzo ciclo di consultazioni al Qurinale per cercare di sbloccare lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Con l'arrivo al Colle della delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno preso il via...

Salvini : 'Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggioranza'. Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via stamani il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la ...

Di Maio : no al governo tecnico. Salvini : sì all'Esecutivo di centrodestra : ... presidente del partito; Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, capigruppo FdI al Senato e alla Camera, accompagnati da Giorgia Meloni, capo della forza politica FdI; - ore 12 : Andrea Marcucci e ...

Salvini : 'Governo di centrodestra contiamo di trovare la maggioranza' Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : 'Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Di Maio : no al governo tecnico. Salvini : sì all’Esecutivo di centrodestra | : Nuovo “giro” di incontri con Mattarella al Quirinale, incominciato alle 10. Il leader del Movimento 5 Stelle: «L’esecutivo deve essere politico». Altro incontro tra Salvini e Berlusconi in mattinata|Il calendario completo dei colloqui

Governo - consultazioni. Di Maio : no tecnici. Salvini : pronti per governo di centrodestra : Il leader dei 5 Stelle: "Disponibile a scegliere un premier terzo con la Lega". Il leghista: Mattarella ci dia modo di trovare la maggioranza centrodestra, vertice della verità: uniti, mandato a noi ...

Governo - consultazioni in diretta. Salvini : “Mia disponibilità per fare esecutivo di centrodestra”. Di Maio : “No a tecnici” : “Non siamo disponibili a un Governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “Governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un Governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader ...

Salvini : 'Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggioranza'. Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : 'Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Salvini : «Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggioranza». Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via stamani il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la...

Di Maio sfida il centrodestra e guarda già al voto anticipato : Il sorriso e il proclama. Sorriso forzato, proclama convinto. Ossia un appello elettorale quello di Luigi Di Maio e una sfida al centrodestra: 'Voi vincete le elezioni amministrative unendo dieci ...

Centrodestra unito da Mattarella. 'Mandato a noi - alternativa il voto' Di Maio : no governi tecnici Live tv : 'Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...