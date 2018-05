Destiny 2 | Bungie rivela orario di disponibilità e ulteriori dettagli della nuova

Destiny 2 a rischio chiusura anticipata? Lo scenario per il gioco di Bungie : Il periodo a cavallo della fine del 2017 e l'inizio del 2018 non è stato facile per Destiny 2, lo sparatutto targato Bungie approdato sul mercato lo scorso mese di settembre. A fronte di milioni e milioni di utenti che si sono da subito lanciati nell'universo ludico del titolo Activision, macinando ore e ore di gioco senza sosta fin dal giorno del lancio, è stato purtroppo doveroso registrare un contro esodo di massa proprio nella fascia ...

Pegni resettati in Destiny 2 La Mente Bellica? Bungie risponde : Destiny 2 sta per ricever eil secondo DLC, chiamato La Mente Bellica. Uscirà l'8 maggio, ma questo i giocatori già lo sanno. Alcuni stanno aspettando con impazienza il doppio sistema di ranking: gli utenti che giocheranno alle partite veloci potranno ottenere punti per vedere aumentare il proprio Valor Rank. Per le partite classificate ci sarà invece il Glory Rank. Altri invece attendono le nuove armi. Ci sarà innanzitutto il Fucile a Impulsi ...

Cambi in vista per i prodigi esotici di Destiny 2 - quali le mosse di Bungie? : La terza stagione di Destiny 2 è ormai pronta al via, scalpitante ai box nell'attesa di poter scendere finalmente sul campo di battaglia. Il secondo DLC del gioco, La Mente Bellica, darà il via alle nuove ostilità, e ovviamente nel corso degli ultimi mesi i ragazzi di Bungie si sono rimboccati sapientemente le maniche come mai prima d'ora, al fine di accontentare le numerose richieste della community, che fin dal lancio del gioco ha lamentato ...

Destiny 2 va aggiustato : Bungie assume uno YouTuber : Bungie ha ingaggiato Patrick "Holtzmann" Casey, un prolifico YouTuber sul mondo di Destiny fin dal lancio del gioco originale. Gli ha addifato il ruolo di "gameplay specialist", praticmaente lo sviluppatore gli ha chiesto una mano per "aggiustare" il gioco. Bungie chiede aiuto per Destiny 2 Il director di Destiny 2, Christopher Barrett, ha twittato personalmente confermando il contratto di tre mesi a Holtzmann. Holtzmann fa parte della prima ...

Possibili modifiche Destiny 2 alle incursioni? Bungie prepara le proprie mosse : Indubbiamente parecchio differente dal suo predecessore Destiny 2: i ragazzi di Bungie si sono infatti voluti affrancare in determinati frangenti da quanto aveva caratterizzato il capostipite della serie, pronti a sperimentare nuove feature. Certo, una scelta coraggiosa, e che non ha trovato il favore plebiscitario, ma che rende onore a un team cui non si può di certo contestare il sapersi mettere in gioco, sebbene le critiche più feroci siano ...

Cambiamenti in Destiny 2 per le armi esotiche - Bungie si sbottona : La fortuna sembrerebbe non arridere più a Destiny 2, il titolo targato Bungie che ha fatto il suo esordio sul mercato durante lo scorso mese di settembre. Tante le polemiche che ne hanno infatti accompagnato l'uscita, con gli utenti che sono apparsi fin da subito palesemente insoddisfatti della gestione delle diverse feature di gioco da parte degli sviluppatori. Ovviamente nel corso del tempo sono lentamente arrivate le prime contromisure, ...

Destiny 2 : Bungie annuncia ufficialmente la seconda espansione "La Mente Bellica" : L'arrivo della seconda espansione di Destiny 2 è stato rumoreggiato poco tempo fa, si parlava del contenuto "The Fallen Warmind" in arrivo nel mese di maggio. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che sarà così: Bungie ha annunciato che la seconda espansione, La Mente Bellica, sarà in effetti lanciata a maggio. Come segnala Gamingbolt, sarà disponibile l'8 maggio, e gli sviluppatori di Bungie assicurano che vi "trasporterà in posti nuovi per ...