De Luca a Tennis & Friends : “Campania in prima linea su prevenzione” : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania è presente a “ Tennis & Friends ”, in corso a Napoli, con “Mi voglio bene”, la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening, 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Roberto Bautista Agut vince il titolo. Battuto in finale Lucas Pouille : Roberto Bautista Agut ha vinto l’ATP 500 di Dubai. Lo spagnolo ha Battuto in finale il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-3 6-4. È dunque stato il 29enne di Castellón de la Plana a uscire vincitore da un torneo già privato della “solita” stella Roger Federer (sette vittorie qui), che dopo il ritorno al numero 1 a Rotterdam ha rinunciato a partecipare, e di colui che aveva preso il posto dello svizzero in cima al ...