De Benedetti offende Salvini Antisemita al soldo di Putin

ilgiornale

: RT @ValterRimini: De Benedetti (tessera n 1 del #Pd) editore di Repubblica, che offende il #M5S , deve 1 miliardo allo Stato, #ricordiamolo… - maxreale : RT @ValterRimini: De Benedetti (tessera n 1 del #Pd) editore di Repubblica, che offende il #M5S , deve 1 miliardo allo Stato, #ricordiamolo… - ValterRimini : De Benedetti (tessera n 1 del #Pd) editore di Repubblica, che offende il #M5S , deve 1 miliardo allo Stato,… - juanne78 : RT @ValterRimini: De Benedetti editore di Repubblica, che offende, deve 1 miliardo allo Stato, #ricordiamolo ?? #7maggio #buonadomenica #ott… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) E Berlusconi? Nessuna stoccata per lui, forse perfino per Dein questo 'mondo di buffoni' l'antico nemico non è poi più così orribile.