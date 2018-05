Davanti lavoro ex con benzina | arrestato

Muggiò : commenti di scherno al lavoro - il chiarimento finisce Davanti ai carabinieri : Aggressione in una ditta di Muggiò : un uomo si è presentato per chiedere conto di commenti rivolti alla moglie e la situazione è degenerata. Sul posto soccorsi e carabinieri . Non ha gradito i commenti ...

Di Maio Davanti a un caffè con il giudice Aitala - ex consigliere di Pietro Grasso sugli esteri. Colloquio di lavoro? : Saletta riservata di un bar di fronte il palazzo dei gruppi di Montecitorio. Seduto a un tavolino, nascosto da un separé, c'è Luigi Di Maio beve che beve un caffè dopo pranzo con Rosario Aitala , giudice della Corte penale internazionale, già consigliere per gli Affari internazionali dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso . Un Colloquio durato circa tre quarti d'ora che capita il giorno dopo le consultazioni con il ...

Sofia Goggia - il nuovo capolavoro : seconda in discesa libera - vince la Coppa del mondo Davanti alla Vonn : Un trionfo straordinario per Sofia Goggia : la sciatrice azzurra, dopo l'Oro alle Olimpiadi di Peyongchang a febbraio, ha conquistato la discesa libera di Are, in Svezia, e la Coppa del mondo di specialità. La 25enne bergamasca ha difeso il vantaggio di 23 punti sull'americana Lindsey Vonn a cui non è bastata l'82esima vittoria in carriera. La Goggia è infatti finita seconda, ...