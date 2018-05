Daniel Pedrosa | Test Jerez 2018 | “Ho faticato a tornare in moto Abbiamo fatto un gran

Daniel Pedrosa - GP Spagna 2018 : “Incidente di gara? No - Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi spiace per Dovizioso” : Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Daniel Pedrosa, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Daniel Pedrosa proverà a correre ad Austin : Non si può dire che a Daniel Pedrosa il coraggio faccia difetto. Finito sotto i ferri per ridurre la frattura al polso destro presso l’ospedale Universitari Dexeus di Barcellona, in conseguenza della caduta nel corso del GP d’Argentina in MotoGP (a seguito del contatto in gara con Johann Zarco), lo spagnolo ha deciso: si va ad Austin (Stati Uniti) per prendere parte alla terza gara iridata anche se ovviamente le condizioni non ...

MotoGp 2018 - Daniel Pedrosa : «Io non ho più paura» : «Sono diventato una persona fissata con l’imparare. Imparare mi fa sentire fresco, mi dà entusiasmo e la sensazione di usare il mio tempo in modo significativo. In passato mi importava solo delle corse: crescere è iniziare ad aprire le finestre». Che cosa ha visto, fuori dalle “finestre”? «Un esempio è come ho imparato a trattare il corpo. Prima il mio funzionamento era: la mente dà gli ordini, il corpo obbedisce. Poi, dopo tanti incidenti e ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Daniel Pedrosa davanti a tutti. Marquez - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Daniel Pedrosa ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo della Honda ha battuto un colpo e precede tutti in 1:40.303, 42 millesimi meglio rispetto a Crutchlow e 83 millesimi meglio nei confronti di Andrea Iannone, scatenato in sella alla sua Honda. Gli altri big si sono coperti: Marc Marquez sesto, Valentino Rossi settimo, Andrea Dovizioso ottavo tutti tra i cinque e ...