D’Amico | “Criscito al Genoa? Attendiamo ufficializzazione”

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Criscito al? Dovrebbe andare verso Genova, non sono ancora ufficiali le cose,che illo ufficializzi. L’Interesse dell’Inter? Lui è dell’idea di tornare nella città che lo ha lanciato nel grande calcio”. Lo ha detto l’agente Andrea D’Amico a ‘La politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “Giovinco? All’inizio di questa avventura è stata una scelta bella e fortunata, che ha dato grande emozione a lui ma anche alla Lega americana e a Toronto che prima del suo arrivo non si erano mai qualificati per i play-off. E’ stata escalation importante per lui ma anche per la squadra. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic potranno arrivare anche altri giocatori dall’Europa. Loro sono decisi a crescere”, ha aggiunto l’agente. “Mercato allenatori? E’ un po’ un domino. Bisogna ...