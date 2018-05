Dall' Inghilterra | ' Arsenal | Allegri o Luis Enrique per il dopo-Wenger'

Dall'Inghilterra : Il Manchester United vuole Mertens : LONDRA , INGHILTERRA, - José Mourinho ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli , Dries Mertens . Lo scrive il 'The Sun' che parla di un forte interessamento del Manchester United per il 30enne ...

Dall'Inghilterra : 'Il Manchester United vuole Mertens' : LONDRA - José Mourinho ha messo gli occhi sull'attaccante del Napoli , Dries Mertens . Lo scrive il ' The Sun ' che parla di un forte interessamento del Manchester United per il 30enne nazionale belga ...

Pescara - vola Dall'Inghilterra all'Italia con documenti falsi : arrestato : E' riuscito a imbarcarsi su un volo con documenti falsi e ha viaggiato in aereo da Londra a Pescara. E' stato scoperto e arrestato dalla Polizia di frontiera, che lo ha controllato dopo l'arrivo nell'...

Napoli - Dall'Inghilterra : 'Sarri va via? Pronti Conte o Benitez. In arrivo anche David Luiz' : LONDRA - Uno scambio col Chelsea o un clamoroso ritorno. Il futuro di Maurizio Sarri a Napoli è tutt'altro che certo e dall'Inghilterra fanno sapere che l'attuale tecnico dei partenopei sta scalando ...

Calciomercato Napoli - la bomba Dall’Inghilterra : “si tenta il colpaccio in difesa” : Calciomercato Napoli – ll Napoli è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A, la corsa scudetto con la Juventus è ancora aperta e la squadra di Maurizio Sarri crede ancora al primo posto. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e dall’Inghilterra arriva una vera e propria bomba che riguarda proprio il Napoli. In caso di addio di Sarri si valuta il ritorno di Benitez e secondo il Sun lo spagnolo porterebbe ...

Dall’Inghilterra : Antonio Conte dice sì al Napoli. Sarri vola a Londra : Antonio Conte- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Mirror”, Antonio Conte sarebbe pronto a far ritorno in Italia, sponda Napoli. Una notizia clamorosa, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Come riporta il quotidiano inglese, tra Conte e Sarri ci potrebbe essere un avvicendamento di panchine. Conte, dal canto suo, ha più volte evidenziato il suo desiderio di far ritorno in Italia. La Juve resta alla finestra, Agnelli ...

Mercato Napoli - la clamorosa indiscrezione Dall’Inghilterra : Sarri al Chelsea - scambio con Conte? : Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Antonio Conte su quella del Napoli. Uno scambio di clamoroso che sembra molto probabile almeno secondo i tabloid inglesi, specie il Mirror che dà quasi per fatto l’accordo con Abramovich. Da qui la suggestione Conte, allenatore molto gradito a De Laurentiis, anche se quest’ultimo, come abbiamo scritto su CalcioWeb, punterebbe anche su Inzaghi o Giampaolo. L'articolo Mercato ...

Dall'Inghilterra : Wenger può diventare il manager più pagato al mondo : Secondo il Mirror, si tratterebbe di un'offerta superiore a quella che permette al momento a Marcello Lippi ct della Nazionale cinese di essere il tecnico più pagato al mondo , 24 milioni di sterline,...

Dall'Inghilterra - 'Chelsea sempre più vicino a Sarri' : TORINO - 'Il Chelsea è vicino a Maurizio Sarri '. Il 'Mirror' rivela come sia sempre più calda la pista che porterebbe l'allenatore del Napoli a Londra come sostituto di Antonio Conte. Secondo il ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola ha offerto Pogba al Psg' : TORINO - I rapporti tra Paul Pogba e José Mourinho sono ormai ai minimi termini, questo non è più un mistero. Adesso Dall'Inghilterra arriva una vera e propria bomba di mercato: secondo il Daily Mail ...

Juventus - Dall'Inghilterra insistono su Allegri. Chelsea in agguato : C'è un campionato e una finale di Coppa Italia da giocare. E va bene. E c'è ovviamente che mettere tutto in discussione ora sarebbe inevitabilmente un tormento in più. Eppure - nonostante la Juventus ...

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

Dall'Inghilterra all'Egitto : la Salah-mania non ha confini. Vale quasi quanto Messi : ... che lo ha avuto vicino nelle ultime stagioni della sua carriera e qualcosa di talento calcistico capisce, non ha dubbi: 'Oltre che essere un grande amico, è uno dei più forti al mondo'. Figurarsi ...

Dall'Inghilterra all'Egitto : la Salah-mania non ha confini : ... che lo ha avuto vicino nelle ultime stagioni della sua carriera e qualcosa di talento calcistico capisce, non ha dubbi: 'Oltre che essere un grande amico, è uno dei più forti al mondo'. Figurarsi ...