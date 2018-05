Dai Kiss ai Queen | il fascino del Glam in una mostra fotografica

gqitalia

(Di lunedì 7 maggio 2018) L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare la cultura popolare e lo stile inglese dagli anni 50 ad oggi, attraverso le immagini di quello sfavillante fenomeno che va sotto il nome di. E così la galleria bolognese Ono arte contemporanea inaugura il 17 maggio la“Glad to be: fotografie di Michael Putland”, una retrospettiva che intende appunto celebrare alcune delle più importati icone delattraverso gli scatti di Michael Putland. Un movimento trasversale, che è stato senza alcun dubbio in grado di influenzare le più disparate generazioni e i generi musicali che lo hanno seguito: le foto di Putland vedono dunque protagonisti artisti del calibro di David Bowie, Marc Bolan, Elton John e i, passando attraverso i, George Michael e i Duran Duran, che hanno portato avanti una rivoluzione a colpi di strass, piume e paillettes nel decennio di maggior ...