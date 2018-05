Dagli autori della serie Rusty Lake arriva Paradox | una peculiare produzione a metà tra

AIDA NIZAR - BAYE DAME SQUALIFICATO?/ La spagnola "imboccata" Dagli autori? Spunta un video sospetto : BAYE DAME sarà squalificato dopo il duro attacco ad AIDA NIZAR? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, Matteo Gentili ci ricasca e offende la concorrente spagnola.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Annunciata la data d'uscita di Cultist Simulator - un peculiare card game Dagli autori di Sunless Sea : Weather Factory, lo studio di sviluppo composto da un ex membro e dal fondatore stesso di Failbetter games, autori di Sunless Sea, ha appena annunciato la data di uscita di Cultist Simulator, un peculiare card-game che miscela le meccaniche del genere con una narrativa dai toni squisitamente horror.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Cultist Simulator sarà disponibile a partire dal 31 maggio per PC e dispositivi mobile. Per ...

Il nuovo titolo Dagli autori di LawBreakers è Radical Heights - un colorato Battle Royale anni '80 : Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della presa di coscienza di Boss Key Productions relativamente a LawBreakers, l'hero shooter dello studio fondato da Cliff Bleszinski che nelle parole degli stessi sviluppatori è stato un indiscusso flop di mercato. Oltre ad ammettere i propri errori, il team di sviluppo aveva colto l'occasione per annunciare di aver abbandonato LawBreakers e di essere al lavoro su qualcosa di completamente nuovo, ed oggi ...

Il nuovo titolo Dagli autori di What Remains of Edit Finch tratterà "dell'incantevole bellezza del movimento animale" : Nel corso di un panel che si è tenuto nell'ambito della GDC 2018, Giant Sparrow, team di sviluppo autore dell'apprezzato What Remains of Edith Finch, ha lanciato alcuni indizi sul nuovo videogioco dello studio, che stando a quanto riporta PC Gamer tratterà dell'"incantevole bellezza del movimento animale".Il panel era dedicato alla storia che ha portato allo sviluppo di Edith Finch, e si è concluso con un'ultima slide che includeva immagini di ...

Monturano Campiglione autoritario - liquidato in casa il Trodica in un match Dagli alti contenuti salvezza : ... 81 Vallesi ARBITRO: Riccardo Cammoranesi di Macerata; assistenti Emanuele Alesi di Ascoli Piceno, Nicola Gianfelici di Macerata NOTE: Espulsi Lambertucci; a mmoniti Viti, Diomedi, Marconi LA CRONACA ...

Annunciato The Black Out Club - survival horror cooperativo Dagli autori di BioShock e Dishonored : Question, lo studio di sviluppo indipendente composto da alcuni veterani dell'industria dei videogiochi, ha appena Annunciato The Blackout Club, un survival horror cooperativo a quattro giocatori attualmente previsto per PS4, Xbox One e PC e in arrivo nel 2019.Come riporta Polygon, nel gioco prenderemo i panni di quattro adolescenti alla ricerca di un loro amico misteriosamente scomparso, che dovranno visitare "un dedalo di cunicoli sotterranei ...

Isola - canna-gate - opinioni dei giornalisti : “reality-fiction pilotato Dagli autori - viva Striscia” : canna-gate all’Isola dei famosi, dicono la loro (anche) i giornalisti della carta stampata. Ecco le loro opinioni. Selvaggia Lucarelli: “Isola? Per fortuna c’è Antonio Ricci di Striscia la notizia“ Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano e direttrice del mondo web di Rolling Stone, fa un lungo post su Facebook: “A me di ristabilire la […] L'articolo Isola, canna-gate, opinioni dei giornalisti: ...