Da Starbucks a Nestlé | tutti i big nella partita del caffè

Nestlé si allea con Starbucks e si rilancia sul mercato del caffè : Roma, 7 mag. , askanews, - Il gigante elvetico Nestle si è aggiudicato con 7,15 miliardi di dollari i diritti di distribuzione e vendita dei prodotti Starbucks fuori dalla catena di caffetterie. E l'...

Starbucks apre in Italia a settembre. E incassa 7 miliardi da Nestlé per il suo caffè : Howard Schultz, fondatore di Starbucks, a Seeds & Chips (foto: Seeds & Chips) Il primo Starbucks in Italia aprirà i battenti a settembre. Lo ha confermato il fondatore della multinazionale del caffè, Howard Schultz. A due anni dall’annuncio dell’avvio delle attività nel Belpaese, patria del caffè e del bar e perciò da sempre considerata un mercato difficile, Starbucks si prepara a inaugurare la torrefazione di Milano, ...

Perché Nestlè venderà caffé Starbucks? : Maxiaccordo da leccarsi i baffi – non solo per asciugarseli da qualche traccia di caffè – fra il gigante Nestlè e la più famosa catena di caffetterie del mondo, Starbucks. Fra l’altro il 64enne fondatore Howard Schultz è in Italia proprio in questi giorni: ha aperto la nuova edizione di Seeds&Chips, il salone dell’innovazione nel cibo al MiCo di Milano. Secondo il patto, Nestlè potrà distribuire e vendere i prodotti marchiati Starbucks, ...

