Da Palazzo Grazioli | passando per Montecitorio | fino al Quirinale | le tappe della lunga

Vertice a Palazzo Grazioli e ultimo giro di consultazioni : Roma, 7 mag. , askanews, Un ultimo Vertice, stamani, nel centrodestra in vista del terzo ed ultimo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Il segretario della Lega Matteo ...

Governo - iniziato vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Alle 10 le consultazioni : Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Grazioli Alle 9 precise. Ieri sera il vertice del centrodestra era finito con un nulla di fatto. Il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un Governo Lega-M5s, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere. I leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono aggiornati a questa mattina per un tentativo di accordo in extremis prima del terzo giro di ...

Governo - alta tensione Berlusconi-Salvini a Palazzo Grazioli : “Mai appoggio esterno a Lega-M5s” - “Allora voto anticipato” : Due ore di confronto serrato, faccia a faccia, con richieste fuori dai denti, repliche franche. Da una parte Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, decisi a far passare la linea della necessità di un accordo con i Cinquestelle alle condizioni avanzate in un’ultima offerta da Luigi Di Maio. Fino ad emarginare Forza Italia all’appoggio esterno. Perché “è sempre meglio un Governo politico che dia risposte al Paese ...

GOVERNO - ULTIMA OFFERTA DI MAIO A SALVINI/ Centrodestra - vertice a Palazzo Grazioli : strappo con Berlusconi? : GOVERNO, ULTIMA OFFERTA Di MAIO a SALVINI: Centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Il leader della Lega terrà fede ai patti o sacrificherà

Governo - centrodestra riunito a Palazzo Grazioli per valutare l’ultima offerta di Di Maio : Poco dopo le 20 è arrivato il padrone di casa, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi, dopo meno di un quarto d’ora, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dall’ex ministro Ignazio La Russa. Infine superate le 20,30 è entrato Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti. Il segretario federale della Lega è il leader più atteso al vertice del centrodestra organizzato questa domenica sera ...

Centrodestra - stasera il vertice a Palazzo Grazioli : Roma, 6 mag. (AdnKronos) – Centrodestra riunito nel giorno della mano tesa di Di Maio al Carroccio. E’ infatti in programma per stasera, a Palazzo Grazioli, il vertice di Centrodestra con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Domani alle 11, davanti a Sergio Mattarella, si presenterà la delegazione unitaria di Fi, Lega e Fdi, con i leader e i ...

