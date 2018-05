Da Blizzard a Ubisoft | i grandi ospiti che hanno chiuso il Level Up

eurogamer

: #LevelUp: da #Blizzard a #Ubisoft, ecco i grandi ospiti che hanno chiuso l'evento. - Eurogamer_it : #LevelUp: da #Blizzard a #Ubisoft, ecco i grandi ospiti che hanno chiuso l'evento. -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Si chiude con un'affluenza rilevante ilUp di Roma, la tre giorni che, nella cornice degli studi di Cinecittà, ha ospitato figure di spicco del panorama italiano e internazionale della produzione e dello sviluppo di videogiochi.Fra i principali intervenuti va evidenziato il design department manager diEntertainment, Craig Morrison, che ha parlato di come la collaborazione - diversamente dalla cooperazione - possa essere il grande passo in più per un team creativo: organizzare il lavoro incentivando la fiducia reciproca dei membri del team tramite una mentalità più aperta.E per chi volesse seguire le sue orme, Morrison ha un consiglio molto particolare: "Fate un sacco di errori. Soltanto così potrete imparare davvero".Read more…