Cubo di Rubik | il 22enne australiano batte tutti i record del mondo L’esultanza del

Risolvere il Cubo di Rubik? Questo robot ci riesce in 0 - 38 secondi. Ed è il nuovo incredibile record mondiale : “Abbiamo costruito un robot capace di Risolvere il cubo di Rubik in meno di 0,637 secondi (il precedente record mondiale , ndr)”. Raccontano i due amici che hanno realizzato il robot . Così hanno iniziato a lavorarci: “Il nostro tempo di risoluzione di 0,38 secondi comprende l’acquisizione dell’immagine dalla webcam, la rilevazione dei colori, la ricerca di una soluzione e la rotazione effettiva delle facce del ...

Cubo Rubik : il record non è umano : Ben Katz, studente di robotica e Jared Di Carlo, sviluppatore di software sono due ragazzi americani. Si sono aggiudicati il nuovo record del mondo di risoluzione del Cubo di Rubik . Come? Con un robot da loro costruito. La loro macchina è stata in grado di risolvere il famoso rompicapo in 0.38 secondi, battendo il precedente record mondiale ...

Il robot che risolve il Cubo di Rubik in meno di un secondo : Si può risolvere il cubo di Rubik in meno di un secondo? Per un essere umano è un'impresa impossibile, ma c'è un robot che è in grado di portare a termine il compito in 0...