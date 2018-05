Criptovalute e bitcoin | sono la nuova moneta? - Fisco 7

Bitcoin : la magica guida per assoluti principianti - Criptovalute - : Sabato 05 Maggio 2018, Vuoi capirci qualcosa in fatto di Bitcoin? Ti piacerebbe entrare finalmente a contatto con questo mondo? Bitcoin è pertanto una moneta virtuale che non possiede alcun equivalente fisico, nè in forma cartacea nè monetaria nè di carta plastificata , per ora, almeno, : non possiamo metterla nel ...

GOLDMAN SACHS TRADING BITCOIN/ Tra le altre Criptovalute vola Ethereum : GOLDMAN SACHS apre al TRADING sul BITCOIN e sembra pronta a effettuare le prime operazioni sui futures. Cresce il valore delle criptovalute, Ethereum in particolare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:34:00 GMT)

“Bitcoin come una moneta estera” : il Fisco tassa i guadagni da Criptovalute : Addio paradisi criptofiscali: anche per i bitcoin è venuto il tempo delle tasse, già dalla prossima dichiarazione dei redditi. A dirlo, dopo il grande “boh!” normativo degli ultimi anni, è stata la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. Secondo il Fisco da ora in avanti i bitcoin vanno trattati alla stregua di una valuta estera che – come è noto – è ...

Top 10 Criptovalute : Bitcoin di nuovo sopra i 9 mila dollari - EOS show : Bitcoin sfonda di nuovo quota 9 mila dollari e si trascina dietro tutte le principali criptovalute. Dopo due giornate difficili, torna a crescere il mercato delle monete virtuali, la cui ...

BITCOIN/ Soros e i paesi pronti a investire nel "business" delle Criptovalute : George Soros si prepara a investire sul BITCOIN dopo aver detto che si tratta di una bolla. E ci sono anche paesi europei pronti ad attirare exchange di criptovalute. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:04:00 GMT)FINANZA/ Le evoluzioni pronte a risollevare BITCOIN e criptovalute, di G. PassaliGUERRA DEI DAZI/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina, di F. Accinelli

Dal bitcoin di Putin a quello per Trump : le Criptovalute più bizzarre : Putincoin: la criptovaluta ispirata al nuovo zar di tutte le Russie Trumpcoin, nomen omen, è nata per sostenere il presidentissimo Trump nel suo sforzo di “rifare grande l’America”. Putincoin, più o meno lo stesso, ma dall’altro versante delle superpotenze. Lustcoin, più banalmente, vorrebbe imporsi come token per pagare il sesso clandestino. Dici Ico e si apre il vaso di Pandora della finanza tecnologica. Nascono criptovalute ...

Top 10 Criptovalute : Bitcoin atteso da un nuovo allungo nei prossimi giorni : Secondo le ultime indiscrezioni della cronaca economica, un' eventuale caduta sotto i 6.400 dollari costerebbe alla criptovaluta più famosa al mondo la perdita dei progressi registrati quest'ultima ...

Top 10 Criptovalute : George Soros decide di investire in Bitcoin : La notizia è di quelle clamorose. George Soros ha deciso di investire in Bitcoin e le altre principali criptovalute del momento. A rivelarlo, attraverso un tweet che ha già fatto storia, è il noto ...

Bitcoin - ex capo Mt.Gox non crede più nelle Criptovalute : L'ex amministratore delegato dello scambio di Bitcoin una volta più grande del mondo Mt.Gox, ha detto che non è più un sostenitore di Bitcoin e di essere pessimista riguardo alle criptovalute in generale. 'La tecnologia è sicuramente destinata a rimanere, ma Bitcoin potrebbe ...

Top 10 Criptovalute : Bitcoin - dopo la pubblicità bloccate anche le estensioni di Chrome : Google ha deciso di dichiarare guerra alle criptovalute . dopo aver bloccato la pubblicità su Bitcoin e le principali monete virtuali, le stesse presenti spesso nella top 10 di coinmarketcap.com , il ...

FINANZA/ Le evoluzioni pronte a risollevare Bitcoin e Criptovalute : La FINANZA mostra la corda, con i mercati che temono una nuova ondata di crisi. Tra le criptovalute non mancano novità interessanti.

Bitcoin e Criptovalute - guadagna di più fare chi mina o chi specula? : Secondo l'università di San Diego, si ottengono profitti migliori tramite il 'mining', ma la conclusione è valida solo per le criptovalute appena create