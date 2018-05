Cosa ha detto Mattarella e cosa succede adesso

Detto Fatto oggi non è andato in onda - ecco perché : Cosa sta succedendo alla Rai : Venerdì 4 maggio 2018 è andata in onda l'ultima puntata di Detto Fatto , la trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Caterina Balivo . Niente paura però, nessun addio, ma solo una pausa dovuta a ...

Cosa ha detto Gentiloni a 'Che tempo che fa' : Mentre i leader del centrodestra sono riuniti a Palazzo Grazioli per un vertice cruciale, il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, appare in televisione a 'Che tempo che fa'. Tra le domande che gli pone Fabio Fazio, una è inevitabile: se i partiti non riuscissero a trovare un accordo su un governo politico e Mattarella? fosse costretto a cercare una personalità disposta a guidare un 'governo del ...

Cosa ha detto Gentiloni a 'Che tempo che fa' : ... però in questo caso gli manca la forza politica e capacità di rappresentare il Paese a pieno titolo. Proseguire in una condizione del genere è un problema'. Per Gentiloni 'un governo che non ha il ...

La Juventus ha in mano lo scudetto : ecco Cosa manca ad Allegri : ROMA - Juventus a un passo dal titolo. Si è già detto dopo il ko del Napoli a Firenze che aveva riportato la Juventus a +4 ma oggi, dopo il pari degli azzurri in casa contro il Toro che fatto ...

Napoli fermato in casa (2-2) - scudetto alla Juve è Cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza

Cosa ha detto di nuovo Di Maio : Roma, 6 mag. , askanews, 'Per questo dico a Matteo Salvini: scegliamo insieme un Presidente del Consiglio terzo, purchè sia una personalità in grado di connettersi con le esigenze del Paese, una ...

Enrico Mentana : "La Cosa più logica è che si torni a votare. Non è detto che l'esito sia lo stesso" : "La cosa più logica che si possa fare è tornare a votare. Con la stessa legge elettorale? Questo spetta alle forze politiche deciderlo". Enrico Mentana è intervenuto al Festival della Tv di Dogliani e ha espresso il suo pensiero sullo stallo politico italiano. Per il direttore del tg di La7, è necessario tornare alle urne, anche a costo di votare con il Rosatellum, perché è impossibile protrarre ...

Quantum Break 2 in sviluppo per Xbox One? Cosa ha detto un insider : Remedy starebbe lavorando a un sequel di Quantum Break, che in questa sede chiameremo Quantum Break 2, anche se se chiaramente ancora non esiste un titolo. Questa è l’indiscrezione che potrebbe rendere molto felici i possessori di Xbox One e One X. Bisogna però specificare che per adesso si tratta solo di indiscrezioni e che non c’è alcuna notizia ufficiale al riguardo. Remedy infatti potrebbe aver iniziato a lavorare sullo sviluppo del sequel ...

Cosa ha detto davvero Beppe Grillo sull’Euro : Dice che ha proposto un referendum sulla "zona euro", ma per il momento non sembra che il resto del Movimento condivida molto la sua proposta The post Cosa ha detto davvero Beppe Grillo sull’Euro appeared first on Il Post.

Battlefield 5 è in realtà Bad Company 3? Cosa ha detto il presunto sviluppatore DICE : DICE ed Electronic Arts hanno già reso noto che il nuovo Battlefield 5 verrà presentato all’evento in programma all’EA Play di giugno 2018. Manca poco più di un mese all’annuncio ufficiale ma dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che il titolo Battlefield 5 potrebbe in realtà essere Battlefield Bad Company 3. Battlefield 5 o Bad Company 3? Le indiscrezioni arrivano da Battlefield Russia, , come si legge su Resetera, che sostiene ...

Cosa ha detto Renzi oggi : Roma, 2 mag. , askanews, All'assemblea dei senatori Pd non ha parlato, come nessun altro del resto visto che l'ordine del giorno prevedeva solo l'elezione del nuovo ufficio di presidenza. Ma Matteo ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : Cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...