Corsa Champions | Inter | col Sassuolo serve la goleada per sistemare la differenza reti

Udinese-Inter 0-4 : altri tre punti per la Corsa Champions : UDINE - Missione compiuta. L' Inter travolge l' Udinese per 0-4 e fa un altro piccolo passo verso quel sogno Champions che dipende tutto però dai risultati di Roma e Lazio in queste ultime tre ...

Corsa Champions - che succede a pari punti? : Incertezza Champions . Non solo la lotta scudetto tra Juventus e Napoli tiene ancora viva l'emozione in Serie A; c'è infatti anche la sfida a distanza tra Roma, Lazio e Inter per aggiudicarsi i due ...

Ecco chi si qualificherà in Champions League in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Lazio e Inter

Inter-Juve - vittoria obbligata solo per Allegri : ecco perché un pareggio può valere un tesoro per la Corsa Champions di Spalletti : vittoria obbligata? Sì, ma solo per la Juve. I bianconeri di Allegri sono costretti ad espugnare San Siro stasera nel Derby d’Italia più importante degli ultimi dieci anni e forse anche di più. Dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta con il Napoli la Juventus non può più sbagliare se non vuole subire il sorpasso del Napoli in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, così Allegri ha deciso per una vera e propria ...

Corsa Champions League - i 5 motivi per cui Lazio e Roma sono nettamente in vantaggio sull’Inter : Corsa Champions League – Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, in particolar modo sempre più emozionante la Corsa per la Champions League, tre squadre in Corsa per gli ultimi due posti dietro Juventus e Napoli, stiamo parlando di Inter, Roma e Lazio. Le due Romane a quota 67 punti, uno più in basso la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri dopo un inizio importante rischiano seriamente di non qualificarsi per i primi ...

Chievo - Inter 1-2 : nerazzurri in Corsa per la Champions : Le formazioni ufficiali Il tabellino Cronaca minuto per minuto La presentazione della partita VERONA Oggi alle ore 15:00, presso lo stadio Bentegodi di Verona, si disputerà il match tra Chievo Verona ...

Lazio - continua la Corsa Champions. Poker alla Samp : I gol di Milinkovic, De Vrij e la doppietta di Immobile stendono la Samp di Giampaolo e permettono alla Lazio di tenere il passo con Roma e Inter per la volata Champions League. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 34^ Giornata Domenica 22 aprile 2018, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Sampdoria 4-0 […]

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : Corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

Inzaghi : “Corsa Champions? Siamo all’ultima salita - faremo nostro meglio” : “Siamo in corsa e dobbiamo rimanerci. Non Siamo stati in corsa per 33 partite a caso. Dal primo giorno ad Auronzo abbiamo lavorato per questo. Ora Siamo all’ultima salita, dovremo fare del nostro meglio”. L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi chiede uno ultimo sforzo alla sua squadra in vista del finale di stagione che potrebbe riportare i biancocelesti nell’Europa che conta. La Lazio è terza con 64 punti insieme ...

Lazio - Inzaghi : 'Manca l'ultima salita. Dobbiamo rimanere in Corsa per la Champions ' : Dopo la vittoria in casa della Fiorentina, la Lazio prepara la sfida con la Sampdoria. Alla vigilia del match con i blucerchiati, in programma domani pomeriggio all'Olimpico, il tecnico biancoceleste ...

Corsa scudetto e Champions - per i bookies favorite Juve e Roma : Cinque partite alla fine del campionato, oltre 450 minuti da giocare con il coltello tra i denti per aggiudicarsi lo scudetto, la qualificazione in Champions e in Europa League. Better, il marchio di ...

Roma-Lazio-Inter : rinCorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : bye bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...

Champions - a Roma è Corsa al biglietto. E dall'Alitalia un volo speciale per Liverpool : Mentre praticamente in ogni angolo di Roma ci sono file dei tifosi per la vendita libera per il Liverpool che inizierà domani mattina alle 10, l'Alitalia prova a dare un aiuto ai tifosi della Roma che ...

Inzaghi : “Corsa Champions? Pensiamo solo alla Fiorentina” : “Non dobbiamo pensare alle sei partite che mancano, ma solo alla prossima, in questo momento la cosa fondamentale è offrire una buona prova a Firenze”. Dopo il pareggio nel derby contro la Roma, la Lazio è pronta alla trasferta del Franchi con la Fiorentina, tappa fondamentale nella rincorsa a un posto Champions, come ricorda in conferenza stampa a Formello il tecnico Simone Inzaghi. “Giocheremo contro una formazione che ha ...