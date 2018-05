Corruzione | a Cantone il ' Premio Sicilia 2018' 2

Raffaele Cantone il 17 maggio a Taormina : spiegherà la Corruzione ai ragazzi : Un ruolo importante ha avuto in ciò la volontà di Italo Mennella di avvicinare i giovani al mondo della politica, della cultura e dell'economia in maniera consapevole e nel segno della legalità, ...

Foggia - arrestata per truffa l'avv. Cantone. Si spacciava per sorella del Presidente dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...