chiamamicitta

: Il Teatro CorTe ha consolidato il suo ruolo di contenitore culturale votato all’accoglienza. - chiamamicitta : Il Teatro CorTe ha consolidato il suo ruolo di contenitore culturale votato all’accoglienza. -

(Di lunedì 7 maggio 2018) In totale un cartellone di 36 appuntamenti , compresi i 14 spettacoli di teatro per le scuole e le famiglie in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, per complessivi 5395 spettatori , dati SIAE, e ...