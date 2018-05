Coppa Italia | Ancelotti tifa Milan | “vedrò la finale con la maglia rossonera addosso’

Ancelotti : 'In Coppa Italia tifo Milan. Mancini? Il ct ideale per l'Italia' : 'Vedrò la finale di Coppa Italia con la maglia del Milan addosso'. Lo rivela a Milan Tv Carlo Ancelotti , in collegamento telefonico da Vancouver. 'Speriamo di poter festeggiare - aggiunge Ancelotti, ...

Coppa Italia show : Juve cerca il poker - Milan l'Europa : ROMA, 7 MAG - La Juve cannibale fagocita virtualmente il settimo scudetto di fila e vuole ritagliarsi un altro record, il poker consecutivo in Coppa Italia nella sfida di mercoledi' contro una rivale ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia non brilla a Chongqing - Fossali il migliore : Non è stato un bellissimo weekend per l’Italia nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Il fine settimana di Chongqing (Cina) ci ha portato in dote soltanto il decimo posto di Ludovico Fossali nello speed e il 23esimo di Gabriele Moroni nel boulder, un passo indietro rispetto all’ultimo appuntamento internazionale in cui si erano visti segnali decisamente più positivi. La nostra Nazionale sta comunque lavorando in ottica ...

Coppa Italia : Bonaventura avverte la Juve : Il centrocampista rossonero, ai microfoni di Rai Sport, ricorda la vittoria del Milan nella SuperCoppa Italiana a Doha: "Giocammo una buona partita per poi avere la meglio ai rigori. Sapremo ...

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia (mercoledì 9 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per l’Olimpico : Il countdown verso la Finale di Coppa Italia prosegue. Mercoledì 9 maggio Juventus e Milan si sfideranno per contendersi il trofeo nella cornice dello Stadio Olimpico. Sarà il remake dell’epilogo di due anni fa, quando a vincere furono i bianconeri, ai tempi supplementari grazie al gol di Alvaro Morata. È la Juventus l’indubbia favorita di questo incontro. Non solo per la conclamata forza della truppa di Massimiliano Allegri, ma ...

Coppa Italia alla Rai per prossimo triennio : I diritti tv della Coppa Italia restano alla Rai per il prossimo triennio. All’apertura delle buste all’assemblea di Lega in corso al Coni, secondo quanto si apprende, la tv di stato l’ha spuntata su Mediaset offrendo 35,5 milioni per l’intero pacchetto (compresi i diritti radiofonici e la SuperCoppa) a fronte dei 33 milioni di euro offerti dal Biscione. (AdnKronos) L'articolo Coppa Italia alla Rai per prossimo triennio ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : nella staffetta mista l’Italia è decima. Dominio magiaro - poi Irlanda e Cina : Neppure la staffetta mista riscatta una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon davvero incolore per l’Italia: a Kecskemet, in Ungheria, la vittoria va ai padroni di casa Bence Demeter e Sarolta Kovacs, che hanno dominato chiudendo a quota 1410, nettamente davanti all’Irlanda di Kate Coleman Lenehan e Michael Healy (1395) ed alla Cina di Xhong Xiuting e Zhang Linbin (1384). Irene Prampolini e Mattero Cicinelli hanno chiuso al decimo ...

