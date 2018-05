Coppa Italia alla Rai almeno fino al 2021 Beffata Mediaset | che resta senza calcio in

Coppa Italia - alla Rai i diritti tv per i prossimi tre anni : ROMA - I diritti tv della Coppa Italia restano alla Rai per il prossimo triennio. All'apertura delle buste all'assemblea di lega di oggi in corso al Coni, la tv di stato l'ha spuntata su Mediaset ...

Coppa Italia - Milan : Cutrone o Kalinic? Il tifo vota Patrick - Rino pensa a Nikola : Se dipendesse dal popolo, il verdetto sarebbe già emesso e avrebbe una maggioranza bulgara. È sufficiente ripercorrere la manciata di secondi che hanno portato al cambio a metà della ripresa: applausi ...

Diritti tv - la Rai 'vince' la Coppa Italia : battuta l'offerta di Mediaset : Dopo la finale Juventus-Milan si andrà avanti ancora insieme. Sarà infatti la Rai a trasmettere la Coppa Italia anche nel prossimo triennio. E' quanto si apprende dall'assemblea della Lega Serie A in ...

Coppa Italia Milan - Biglia si allena ma resta in dubbio per la Juventus : MilanO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello, ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

Arbitri : la Coppa Italia a Damato - la finale di Champions a Mazic : Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-'18, in programma mercoledì 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma , ore 21.00, ...

Finale Coppa Italia - per bookie jJuve vicina a 13esimo trionfo : Juve largamente favorita per la Finale di Coppa Italia con il Milan, in programma all’Olimpico mercoledì sera. Sul responso sono d’accordo quotisti e scommettitori. Il tabellone Microgame scava un fossato piuttosto ampio tra l’1 che darebbe ai bianconeri il tredicesimo trionfo nella competizione, dato a 1,87, e il 2 rossonero, giocabile a 4,60. Da non sottovalutare, riferisce Agipronews, l’opzione X, uscita nelle ultime ...

Juventus-Milan - una 'ex classica' travestita da finale di Coppa Italia : Quando il campionato Italiano era il più bello del mondo. Quando i Messi e i Cristiano Ronaldo della loro epoca, diciamo i Maradona e gli Zico, non giocavano nel Barcellona e nel Real Madrid, ma nel ...

Juve-Milan : quinta finale di Coppa Italia - bianconeri avanti 3-1 : Le statistiche Opta del confronto di mercoledì sera all'Olimpico. I bianconeri hanno vinto le ultime tre edizioni della competizione

Milan e Coppa Italia : le parole di Cutrone dopo la partita di campionato Video : Il Milanista Patrick Cutrone parla alla fine della partita contro il Verona, elogiando la squadra ma soprattutto pensando alla Juventus [Video]. Vittoria che ha condannato gli scaligeri alla retrocessione in serie B. Oggi ho segnato e sono contentissimo. Non penso ai numeri, penso a dare il massimo in campo e in partita. Da domani ci penseremo e prepareremo la gara al meglio. Per il Milan, questa importante vittoria segna un grande passo in ...

Coppa Italia - scommettitori e bookie puntano sulla Juventus : TORINO - Juventus e Milan, mercoledì sera all'Olimpico, saranno in campo per la finale di Coppa Italia. Sul responso sono d'accordo quotisti e scommettitori: la squadra di Allegri ha tutti i numeri ...

Coppa Italia - Milan : Suso recupera - Biglia ci prova : La partita che vale una stagione si avvicina: mercoledì il Milan di Gattuso contenderà alla Juve la Coppa Italia. E in palio, oltre al trofeo , il primo della nuova proprietà cinese, , c'è anche un ...

Rai - a rischio i diritti della Coppa Italia : Mediaset pronta ad offrire 27 milioni : Dopo aver perso i Mondiali di Roma e la Formula Uno la Rai rischia di veder sfumare la Coppa Italia: Mediaset è pronta all'offerta decisiva. L'articolo Rai, a rischio i diritti della Coppa Italia: Mediaset pronta ad offrire 27 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.