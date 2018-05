Consultazioni Mattarella | tensione Salvini-Berlusconi | arriva lo strappo? LIVE

Blastingnews

(Di lunedì 7 maggio 2018) - Nella serata di ieri a Palazzo Grazioli è andata in scena una riunione piuttosto tesa tra i leader della coalizione di centrodestra, con Matteoche avrebbe provato a convincere Silvioad appoggiare esternamente il governo tra Lega e M5S. In cambio il Cavaliere otterrebbe un premier concordato e non ostile, oltre ad alcuni ministri di 'area', non politici. La risposta del leader di Forza Italia però, è stata fermamente negativa, conche continua a guardare con interesse ad un governo del Presidente. Soluzione quest'ultima che invece non viene neanche presa in considerazione dal numero uno del Carroccio. In ogni caso, i leader della coalizione di centrodestra si sono dati appuntamento per domani mattina, per un nuovo incontro che dovrà servire a trovare una linea unitaria da presentare davanti al Presidente Sergio. Quella di ieri è stata la ...