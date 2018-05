Consultazioni | Mattarella | Governo neutrale fino a dicembre

Consultazioni - Toninelli (M5s) frena Mattarella : “Governo di garanzia? Assolutamente no” : “Non ci sarà nessun esercizio provvisorio e nessun aumento dell’Iva”. Così Danilo Toninelli commenta le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ‘archivia’ l’ipotesi di voto anticipato come ipotizzato da Di Maio e Salvini per l’otto luglio. Per il Capogruppo del M5S al Senato, la proposta del Colle di un ‘governo neutrale’ in carica fino a dicembre: “Il governo ...

Mattarella dopo le Consultazioni : "Governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

Consultazioni - Mattarella : “Governo neutrale e di servizio e stop a dicembre. Con voto in autunno c’è rischio aumento Iva” : “Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. Lo afferma il presidente della Sergio Mattarella al termine delle Consultazioni. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un ...

Mattarella chiude le Consultazioni : «Non c'è maggioranza - auspico governo neutrale fino a dicembre» : «È doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del nuovo giro di...

Consultazioni - Martina (Pd) : “Supporteremo fino in fondo Mattarella. No incarichi al buio” : “Noi abbiamo confermato al presidente della Repubblica piena fiducia nella sua iniziativa che supporteremo fino in fondo”. Lo dice Maurizio Martina, a nome della delegazione Pd, al termine delle Consultazioni. Poi continua: “No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate, si a uno sforzo super partes”. L'articolo Consultazioni, Martina (Pd): “Supporteremo fino in fondo Mattarella. ...

Consultazioni Governo : Salvini da Mattarella - Di Maio riapre alla Lega [LIVE] Video : LIVE Consultazioni Mattarella, Di Maio: 'Governo politico con la Lega o elezioni' 11:45 - In attesa dell'uscita di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono appena arrivati al Quirinale Graziano Delrio e Andrea Marcucci, esponenti di spicco del Pd molto vicini all'ex premier Matteo Renzi. 11:20 - Arrivata da pochissimi minuti la deLegazione del centrodestra al Quirinale. #Quirinale: il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi ...

Consultazioni : Di Maio - grazie a Mattarella per pazienza : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica soprattutto per la pazienza dimostrata nei confronti delle forze politiche”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine delle Consultazioni al Colle.Di Maio, nella sua dichiarazione, ha ripercorso gli ultimi due mesi assicurando quanto fatto dal M5S: “abbiamo dato tutto il possibile per formare un governo in maniera lineare, mettendo al centro il ...

Governo - Mattarella dà il via al terzo giro di Consultazioni : Prende il via questa mattina alle 10 il terzo e ultimo giro di consultazioni da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per cercare di trovare una maggioranza con cui formare un ...

Consultazioni Mattarella - tensione Salvini-Berlusconi : arriva lo strappo? [LIVE] Video : Live Consultazioni Mattarella: la diretta della giornata - Nella serata di ieri a Palazzo Grazioli è andata in scena una riunione piuttosto tesa tra i leader della coalizione di centrodestra, con Matteo Salvini che avrebbe provato a convincere Silvio Berlusconi ad appoggiare esternamente il governo tra Lega e M5S. In cambio il Cavaliere otterrebbe un premier concordato e non ostile, oltre ad alcuni ministri di 'area', non politici. La risposta ...