Consultazioni Mattarella | gelo tra Berlusconi e Salvini | rottura vicina? LIVE

Orfini - Pd - : 'Abbiamo fatto bene'. Domani ultime Consultazioni - poi Mattarella deciderà : l dem restano a guardare, ancora alle prese con le tensioni interne. Richetti si proietta già al futuro: 'il partito sarebbe più povero senza Renzi, ma a Matteo consiglio di non partecipare alla ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle Consultazioni decisive per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Le Consultazioni di Fiorello... al cellulare. 'Mi ha chiamato Mattarella - non ne può più' : Magro, abbronzato, inarrestabile. Semplicemente Fiorello: 'Devo fare in fretta che ho le consultazioni' scherza sul palco del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani 'da siciliano Mattarella ...

La serrata dei politici e le Consultazioni asfittiche di Mattarella : La penosa crisi politica a cui assistiamo attoniti si consuma tutta all'interno di un circuito politico autoreferenziale: per il quale "i problemi del paese" sono essenzialmente i suoi problemi. Ad esempio Renzi. L'altro giorno è andato in tv per dire due cose.Primo. Mi rifiuto di prendere in considerazione ogni ipotesi di (partecipazione del Pd a un) governo, a prescindere dai suoi scopi programmatici. Ovvero: non mi interessa se ...

Governo : Mattarella concede ancora due giorni agli schieramenti. Lunedì rapide Consultazioni : Non si può procastinare oltre, il Paese ha bisogno di un Governo. Lo sa bene Mattarella che ha dato ai partiti ancora due giorni di tempo per uscire dall'impasse.

Mattarella convoca nuove Consultazioni per lunedì 7 maggio : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni, che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio, e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

Governo - Mattarella : nuovo giro di Consultazioni lunedì. Si va verso preincarico a Salvini : Angelo Becciu richiesto dai cronisti di un commento sulla fase politica di stallo. 'Noi ha precisato siamo spettatori, auguriamo e preghiamo che al più presto si trovi la soluzione migliore per il ...

Lunedì nuove Consultazioni : Mattarella cerca soluzioni. Salvini : 'Pronto anche col M5s' : Si parte alle 10 con i 5 Stelle, alle 11 il centrodestra unito, a mezzogiorno toccherà al Pd. L'ennesimo 'giro' si concluderà nel pomeriggio con i presidenti di Camera e Senato. Di Maio: 'Si profila ...

Mattarella : "A due mesi dal voto nessuna maggioranza : nuove Consultazioni lunedì" : Il Quirinale: "A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un'intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico".

Sergio Mattarella furioso - il retroscena : 'Molesti e irresponsabili'. Cosa c'è dietro la mossa di nuove Consultazioni : Il messaggio di Sergio Mattarella ai partiti, l'accelerazione sul nuovo giro di consultazioni, tutte in poche ore lunedì prossimo, tradisce lo stato d'animo del presidente della Repubblica. Due mesi ...