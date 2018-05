Consultazioni | Grasso | ' Irrispettoso che leader indichino data voto'

Consultazioni al Quirinale. Grasso : "Preoccupati per la Siria" : Sono ripartite le Consultazioni al Quirinale. Nel secondo giro sfilano i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in parlamento. 'Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la grave crisi ...

Colle - primo giro di Consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...

Prima giorno di Consultazioni. Meloni : “Premier al centrodestra”. Grasso : “Pronti al dialogo con M5s” : Con l’incontro di Fratelli d’Italia si è conclusa la Prima giornata della Consultazioni, in attesa di domani che sarà il momento della verità quando al Colle saliranno il Partito democratico, Forza Italia, Lega e i M5s. Si parte alle 10 con i Dem. Alle 11 sarà la volta di Forza Italia con i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna...

Consultazioni - il primo giorno – Meloni : “Sì a un governo di minoranza”. Grasso : “Sostegno a M5s se affronta nostri temi” : Col ritmo lentissimo dei protocolli del Quirinale il primo giorno di Consultazioni passa e cristallizza la situazione, in attesa che il quadro diventi quadro anche a livello ufficiale con la seconda giornata quando – tra le 10 e le 16,30 – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Nel frattempo gli unici puntelli di un certo peso sono quelli della presidente di ...

Consultazioni governo - la diretta – Grasso : “Sostegno al M5s se affronta nostri temi”. Bonino : “Chi ha vinto - governi” : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti in mattinata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. Quindi è stato il turno di Giorgio Napolitano. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni. A seguire, a partire dalle 16, arriveranno le ...

Governo - primo giorno di Consultazioni. Grasso apre ai Cinquestelle : Sono iniziate oggi le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati del...