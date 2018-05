Consiglio regionale Trentino-aa sÜdtirol * ' Rosa D' Amelio | la nuova Coordinatrice della

Abruzzo - D’Alfonso non molla la doppia poltrona. Il presidente – senatore va a Roma? Salta (ancora) Consiglio regionale : Di dimettersi non ha alcuna intenzione. Il governatore dell’Abruzzo e neosenatore, Luciano D’Alfonso, resta incollato alla doppia poltrona. Nonostante un parere del Servizio legislativo della stessa Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i numerosi appelli delle opposizioni – tanto in Regione quanto in Parlamento – a lasciare l’incarico di presidente della giunta. L’ultimo, in ordine di tempo, è piovuto oggi dagli ...