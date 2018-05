Conoscete Francesca Valiani | la moglie di Jovanotti? La cronaca rosa bussa di rado a casa

caffeinamagazine

: E dopo anni che seguo Milano PER I Bambini scopro che ci collabora anche Francesca Lanocita. Il mondo è piccolo... - annapisapia : E dopo anni che seguo Milano PER I Bambini scopro che ci collabora anche Francesca Lanocita. Il mondo è piccolo... -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Gli show disono sempre da ‘tutto esaurito’. Non fa eccezione questo tour 2018, che è iniziato lo scorso febbraio e si concluderà a luglio: ogni data in calendario riempie i palazzetti dello Stivale. Non si direbbe a vederlo scatenato sul palco, ma ha 51 anni il ‘ragazzo fortunato’ lanciato da Claudio Cecchetto che è diventato famoso negli anni Ottanta e che ancora oggi ha un seguito mostruoso. E sempre per restare in tema di canzoni di Jova che hanno fatto la storia della musica italiana, sapete chi è il suo ‘più grande spettacolo dopo il Big Bang? La, naturalmente. Non sono certo una coppia sotto i riflettori, ma sono una cosa sola dal 1994 (e genitori di Teresa dal 13 dicembre 1998), anche se si conoscono da sempre. Lei,, era un’amica di Anna, la sorella di Lorenzo: “Avevo 14 anni, lui ...