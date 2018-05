Concorsi farmacista | biologo e tecnico della prevenzione | info e requisiti

Concorsi farmacista - 4 bandi attivi : scadenza fino al 12/03/2018 Video : Ecco nuove informazioni per quel che concerne i Concorsi sanitari [Video], in particolare per i laureati in farmacia e titoli equipollenti. Quattro i bandi emanati da differenti enti sanitari, in scadenza fino al prossimo 12/03/2018. Concorsi farmacia: scadenza marzo 2018 L'Azienda Sanitaria Locale Citta' di Torino deve assegnare una borsa di studio dal titolo 'L'antibiotico resistenza - possibili interventi sugli usi'. I concorrenti devono aver ...

