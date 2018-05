' Con la Rurale si fa welfare vero'

Sicilia : M5S lancia nuovo piano rurale - isola prima per aziende bio ma ultima in Consumi (2) : (AdnKronos) - Puntare sull'agricoltura significa anche investire sulle nuove generazioni. "Serve un cambio di passo - afferma la deputata M5S Angela Foti - e per farlo è necessario che la Regione intervenga sugli acquisti verdi, che favorisca l'utilizzo di prodotti locali e biologici nelle mense pub

Sicilia : M5S lancia nuovo piano rurale - isola prima per aziende bio ma ultima in Consumi : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - La Sicilia è la prima regione italiana per numero di aziende bio - 9.660 su tutta l'isola - ma ultima per consumi. E' uno dei dati emersi dal convegno 'Un piano rurale Siciliano per far rinascere la nostra agricoltura', organizzato dal M5S a Palazzo dei Normanni, a Pale

Ermanno Olmi - i film veristi che racContarono l'Italia rurale : È morto a 86 anni Ermanno Olmi. Da L'albero degli zoccoli a La leggenda del santo bevitore , da Il segreto del bosco vecchio a Il mestiere delle armi e Torneranno i prati , con le sue opere ha ...

Vino : Comuni e Consorzio danno vita al distretto rurale del Chianti : Nonostante il peso degli anni, trecento per l’esattezza, il Gallo Nero, non teme la vecchiaia. Anzi allunga lo sguardo verso il futuro, svolazza sicuro tra le altezze dei campanili e mette l’ingegno di campagna, quello che fa leva sui valori della saggezza e della determinazione, al servizio delle mille anime di un territorio in continuo movimento. Tagliato il traguardo dei tre secoli di vita, sette Comuni della Toscana compiono un ...

Nell'India rurale dove resiste la scuola Con una sola alunna : Tanu, 9 anni, tutte le mattine va a studiare in una baracca Lontano dalla mille luci di Mumbai, nel cuore dello Stato del Maharashtra, c'è la più piccola scuola del mondo che resta aperta per un'unica alunna nel suo grembiulino blu. Tanu Madavi maschera gli occhi sotto una frangetta che finisce in una coda di cavallo e nasconde il sorriso sotto il velo della ...

Salone del Turismo Rurale al Castello di Padernello (BS) : escursioni - trekking Con gli asini - bicicletta - yoga - degustazioni e visite guidate : Ritrovare i ritmi lenti, a contatto con la terra e con la natura. Scoprire i territori meno noti, ma dal grande valore storico, paesaggistico e gastronomico. Il 6 maggio 2018, negli spazi del quattrocentesco Castello di Padernello, nella Bassa Bresciana, si svolge il Salone del Turismo Rurale – Eccellenze e Territori, un insieme di piccole esperienze e piccoli viaggi per vivere e conoscere le peculiarità dell’area di Brescia e Provincia. Si ...