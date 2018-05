Colle | governo neutrale lascia se intesa

Di Maio al Colle : "Contratto di governo con la Lega e premier terzo" : Terzo e ultimo giro di incontri al Quirinale nel tentativo di formare un governo a oltre 60 giorni dalle elezioni. I primi a salire al Colle i rappresentanti del M5s. Luigi Di Maio ribadisce il no a ...

Colle - governo neutrale per voto. Gentiloni out : Un governo di tregua, in ogni caso neutrale, per cercare di arrivare all'inizio del 2019 e salvare così il Paese dall'esercizio provvisorio e dall'aumento dell'Iva. Ma serve un governo, anche nella ...

Il Colle punta al governo neutro. O al voto a luglio : Metre le forze politiche si susseguono al Quirinale e Matteo Salvini chiede l'incarico di formare un governo a nome del centrodestra, Sergio Mattarella mantiene aperto il 'piano B'. Stando a quanto ...

Salvini : pronto a governo centrodestraIl Colle ci faccia cercare maggioranza : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.

Governo - partiti al Colle. Ultima chance - poi decide Mattarella : Se dopo l'apertura dei Cinquestelle e il vertice di Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia non dovesse emergere alcuna soluzione politica, allora non resterebbe che il Governo del Presidente o, ...

L'ipotesi del Colle per il Governo che ancora non c'è : premier donna e una squadra di esperti : Per Economia, Esteri e Difesa la competenza è considerata fattore dirimente. Mentre per il ministero come i Beni Culturali potrebbe arrivare una sorpresa, con la scelta di un personaggio di grande ...

Centrodestra unito al Colle per un "governo di scopo" : Stavolta, i tre leader del Centrodestra si preparano a salire al Quirinale per ascoltare, più che per parlare. È possibile che la risposta di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni alla proposta che domani farà Sergio Mattarella non sia data subito, ma che si riservino di valutarla.La formula offerta dal capo dello Stato, i tre ne sono consapevoli, metterà alla prova la solidità dell'alleanza. Perché sul "governo del presidente" le ...

Governo - gli occhi del M5s puntati su Salvini : no a ribaltoni. In attesa del Colle : Ma dai Dem lo stop all'intesa politica con i grillini è cosa certa dopo la direzione in cui invece il Partito ha convenuto sulla possibilità di aprire a un Governo di tutti, come proposto dall'ex ...

Governo - lunedì consultazioni flash al Colle. I nomi in campo per guidare un esecutivo «neutrale» : Tra i possibili premier l’economista Cottarelli, il presidente della Consulta Lattanzi, la presidente del Senato Alberti Casellati, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone ...

Governo : offerta di Salvini - dubbi del Colle : Se la percentuale di gradimento di Sergio Mattarella sale (66%, fonte Piepoli), mentre i partiti continuano nelle «manifestazioni di body building» (fonte, Osvaldo Napoli, FI), vuol dire...

Governo - l'altolà di Fraccaro : "Rispettiamo il Colle - però niente ribaltoni" : Il braccio destro di Di Maio: "Il rischio è una manovra di palazzo" Lunedì nuove consultazioni: il calendario

Il Pd al Colle con un unica carta : ok solo a un governo del presidente. Veltroni riaccende lo scontro interno : Maurizio Martina usa una formula. Ci sono echi prodiani. La "serietà al governo", si diceva allora. Non si sa quanto porterà bene. Ma questo è quanto: "A due mesi dal voto il paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Ma è proprio su quali possano e debbano essere queste "risposte serie" che si arrovella il Pd, che continua a combattere un conflitto a ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle(2) : (AdnKronos) – “La direzione di ieri -prosegue Guerini- è stata positiva per diverse ragioni. In una fase politica difficile e complessa come quella che il Paese sta vivendo e che dopo due mesi esatti ha visto il fallimento dei vincitori alle elezioni (o presunti tali), non per un caso del destino ma per loro responsabilità conclamata, il nostro partito ha discusso, si è confrontato, ha esaminato la situazione e le novità che nel ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Non ci sono le condizioni per fare un Governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”. Lo scrive Lorenzo Guerini su ‘Democratica’ ricordando la decisione assunta ieri nella Direzione Pd. L'articolo Governo: Guerini, no ...