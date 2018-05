Claudio Baglioni a Sanremo 2019 Sul web l' ironia | L' Italia senza un governo | ma

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 verso la conferma : “È quasi fatta” - gli ultimi aggiornamenti dalla Rai : Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 è sempre più sicuro. Alle indiscrezioni delle scorse settimane fanno seguito le parole della Rai che sembra voler confermare la reale e concreta possibilità di un Baglioni bis. "Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? É quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio", sono le dichiarazioni di Mario Orfeo, direttore generale della Rai, al Festival della Tv di Dogliani. Orfeo ha ...

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 con Hunziker e Favino? “Lo farei durare 2 settimane” : L'incredibile successo della sua prima edizione, con 11 milioni di spettatori e il 52.27% di share in media nelle cinque serate, hanno subito fatto di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 l'ipotesi più ambita dai vertici Rai per la prossima stagione. Partito in sordina, il Festival del cantautore romano ha battuto record di ascolti francamente impensabili alla vigilia, come ammesso dalla stessa dirigenza e perfino da Baglioni, che non ...

Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni : “Il massimo dell’autocelebrazione con le sue canzonette” : Ha decisamente le idee molto chiare Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che ha visto solo in parte ma di cui si è fatto un'impressione molto nitida. Mentre si prepara a tornare sul palcoscenico dei principali stadi italiani col nuovo tour VascoNonStop Live, il rocker di Zocca dispensa anticipazioni sulla scaletta ma anche opinioni personali, come quelle contenute nell'intervista a Vanity Fair che questa settimana gli ha ...

In arrivo il nuovo album di Claudio Baglioni - registrazioni finite per Duello atteso in autunno : Il nuovo album di Claudio Baglioni sta per arrivare. L'artista ha infatti terminato le registrazioni della sua prossima espressione discografica che potrebbe arrivare già in autunno, nel corso del tour che ha organizzato per i suoi primi 50 anni di carriera. Duello è il titolo scelto per l'album di inediti che segue il rilascio di Al Centro, nel quale l'artista romano ha voluto racchiudere tutti i suoi più grandi successi, pronti da portare ...

Claudio Baglioni : «Sanremo bis? Il lusso ripetuto diventa un peccato» : Quando la scorsa estate la Rai lo contattò per chiedergli se fosse interessato a condurre il Festival di Sanremo, lui rispose: «certo che non avete nessuno…». Parola di Claudio Baglioni, 66 anni, cantautore e conduttore del Festival più seguito e apprezzato degli ultimi anni. «Nessuno si auspicava un successo così», rivela il cantante al Corriere prima di paragonare Sanremo a un lusso «che ci si può concedere una volta nella vita, magari ...

Claudio Baglioni : "Avevo già ripreso in mano gli orari per le lezioni di architettura. Poi arrivò "Questo piccolo grande amore" : "Il successo non arrivava e "Questo piccolo grande amore" doveva essere il mio testamento. Avevo già ripreso in mano gli orari per le lezioni di architettura. In una settimana balzò al numero 1. Sui mezzi pubblici mi immaginavo che dietro le finestre delle case qualcuno mi conoscesse: uno straniamento incredibile". Sono queste le parole di Claudio Baglioni che in vista del suo show all'Arena di Verona il 14, 15 e 16 settembre si ...

Claudio Baglioni aggiunge terza data a Verona : Roma, 16 apr. , askanews, - Claudio Baglioni aggiunge una terza data per il suo live all'Arena di Verona dopo il tutto esaurito del 14 e 15 settembre. L'artista romano si esibirà nell'anfiteatro ...