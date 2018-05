Clamoroso! La D’Urso da Bonolis ad Avanti un Altro E lo palpa tutto alludendo a… doti

davidemaggio

: 'Che pena il Grande Fratello. Una finestra su...'. Per la D'Urso il colpo più duro: clamoroso, chi la demolisce / G… - QalmeTari : 'Che pena il Grande Fratello. Una finestra su...'. Per la D'Urso il colpo più duro: clamoroso, chi la demolisce / G… - Sputtaniamotutt : “Che pena il Grande Fratello. Una finestra su…”. D’Urso, il colpo più duro: clamoroso, chi la demolisce… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Barbara D'urso adun(© Marco Salvati su Instagram) “Vi dimostreremo io e Paolo che non è vero”. Barbara D’Urso rispondeva così qualche settimana fa -durante la conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello 2018- a chi le chiedeva lumi sui pessimi rapporti con Paolo. E dire che anche durante la stagione che sta per concludersi non è mancato qualche momento di tensione tra i due, con il conduttore romano che ha punzecchiato ancora la collega, rea di non annunciare maiun, che va in onda proprio dopo di lei. “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina sempre gentile ... Lei ci segue sempre e sopratcon grande entusiasmo ricorda ogni giorno l’appuntamento conunnei suoi programmi. Vabbè lasciamo stare”, disse velenosamente ...