Cinema | è morto il regista Ermanno Olmi | aveva 87 anni

Lutto a “Vivere” : è morto il ‘cattivo’. Tv e Cinema piangono la scomparsa di un grande attore il cui volto e la cui voce resteranno sempre impressi nelle nostri menti. Nessun funerale cattolico per lui : la sua dipartita verrà onorata “così” : Lutto nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre . A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, ...

Paolo Ferrari - morto il grande attore di teatro - Cinema e televisione. Aveva 89 anni : È morto a Roma Paolo Ferrari , grande attore di teatro , cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore.Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, Ferrari è stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, ...

Paolo Ferrari - morto a Roma il grande attore di teatro - Cinema e tv : E’ morto a Roma Paolo Ferrari , grande attore di teatro , cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, Ferrari è stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, figlio della ...

Morto Troyer - il «Mini Me» del Cinema : Alto 81 centimetri, era uno stunt e un attore versatile Verne Troyer , noto per aver interpretato, nella serie Austin Powers, la parte di Mini Me, clone tascabile del perfido Dottor Male. Affetto da ...

Cinema - morto Verne Troyer - il Mini me di Austin Powers : "Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di aiutare chiunque avesse bisogno " si legge sempre su Facebook " Con la sua determinazione e il suo atteggiamento ha ispirato la gente in tutto il mondo. Sui set ...

“È morto”. Choc per milioni di fan. Commozione e lacrime per la scomparsa del famoso attore. Si è spento ad appena 49 anni. Il suo nome legato per sempre ad alcune della pagini più divertenti della storia del Cinema : Sono migliaia in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. Nessuno lo dimentica e nessuno lo farà. Il suo nome è stato legato ad alcune della pagini più divertenti della cinematografia moderna complice un fisico che non lo aiutava. Un sorriso dietro al quale si nascondeva un dolore e un disagio di cui pochi, evidentemente, si erano accorti. Verne Troyer, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Mini me nella ...