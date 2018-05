Cina | matrimonio esplosivo | troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra

Meghan Markle e il Principe Harry/ Il matrimonio si avviCina : la lettera choc che potrebbe rovinare tutto : Harry riceve una lettera dal fratello di Meghan Markle. Thomas Markle si scaglia contro il matrimonio reale, mettendo in guardia il Principe: "Non sposare mia sorella!"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:52:00 GMT)

“Era solo un dente cariato”. Invece sta per morire. A 23 anni la sua vita è perfetta : un lavoro fantastico e un matrimonio da organizzare. Poi quel dolorino incessante. Così decide di andare dal dentista - ma quello che scopre è alluCinante : Chi ne soffre lo descrive come uno dei dolo più grandi che si possano provare. Il mal di denti è una vera e propria tortura. Lauren Neilly è una ragazza di 23 anni irlandese e da qualche settimana aveva proprio un dolore incessante alla bocca. Stava Così male che non riusciva neanche ad andare a lavoro presso la banca Barclay dove era impiegata da appena 10 mesi. Poi c’era anche quell’altra stranezza. Un taglietto sul dito che ...

Harry Styles a Londra festeggia un anniversario di matrimonio : “Vi hanno trasCinato a questo maledetto concerto?” (video) : Harry Styles a Londra per il secondo concerto alla O2 Arena del Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito "in casa" e ha giocato ancora una volta con la sua vena da showman indiscusso! Com'è ormai noto dopo la divertente gaffe con Ornella al concerto di Milano, durante i suoi concerti Harry Styles ama interagire con il pubblico presente nei palazzetti, dando prova di non essere soltanto un eccellente cantante e performer, ma anche ...