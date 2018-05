Cibus | Coldiretti Casillo | siglato in Italia il più grande accordo sul grano biologico

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) E’ statoinil piùsulmai realizzato al mondo per quantitativi e superfici coinvolte. Lo ha annunciato il presidente dellaRoberto Moncalvo in occasione dell’incontro su “Pasta da Agricoltura Biologicana: da prodotto di nicchia a prodotto di massa”. L’di filiera tra, Consorzi agrari d’, Fdai (Firmato dagli agricoltorini) e Gruppoprevede la fornitura 300 milioni di chili didurodestinato alla pasta e 300 milioni di chili ditenero all’anno per la panificazione. L’intesa ha una durata di tre anni con la possibilità di una proroga per altri due, per un totale di 5 anni. Unche rafforza la leadership dell’in Europa nel numero di imprese che coltivanocon 72.154 operatori e 1.796.363 ettari, con un aumento del 20% su base annua. La crescita ...