Choc sul lungomare di Paola | morto Marco Maio di soli 3 anni

L'immobilismo sulla Xylella presenta un conto Choc : L'avversario è il nemico da abbattere a qualsiasi costo, esasperando parole e gesti e rendendo la politica una Doxa continua. Non si valuta più il politico dalle sue proposte, dalle scelte e dai ...

Incidente Choc. Sangue sulle strade - strage di giovani. Jessica - 24 anni - è morta sul colpo. Si spera per gli altri 4 ragazzi : Un’altra giovane vita spezzata. Un’altra vittima sulle strade italiane. Aveva 24 anni Jessica e tutta la vita davanti. Poi una distrazione, forse la velocità e le risate di una serata si sono trasformate in urla di disperazione. È il drammatico bilancio di un Incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. L’ennesimo che vede coinvolti giovani. Succede a Pordenone nella tarda serata di ieri nel tratto urbano della strada statale 13 ...

Sindone : lo studio Choc che cambia la storia. A 30 anni dalla datazione salta fuori il risultato che rimette tutto in discussione : Un nuovo studio che ha avuto come oggetto la Sacra Sindone di Torino, il lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l’immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli descritti nella passione di Gesù, ha portato sconcertanti risultati. A trent’anni dalla datazione della Sindone con la tecnica del radiocarbonio emergono nuovi dubbi sull’affidabilità ...

Oliviero Toscani Choc sulla Juve : 'È come un capomafia - gli arbitri...' : Le decisioni arbitrali in Inter-Juventus hanno colpito l'Italia 'pallonara' e hanno fatto storcere il naso al fotografo Oliviero Toscani. Ospite di Radio24 ha dichiarato: 'La Juventus mi fa un po' ...

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta Choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

Nuove indiscrezioni Choc sul suicidio di Avicii dopo la lettera della famiglia del dj svedese : Emergono nuovi rumors sul presunto suicidio di Avicii. Secondo quanto riporta TMZ, il noto dj svedese sarebbe morto a seguito di numerose ferite da taglio provocate da un coccio di vetro. L'artista si sarebbe quindi servito dei resti di una bottiglia rotta per compiere il folle gesto, ferendosi ai polsi e al collo fino a morire dissanguato. La morte di Avicii, avvenuta in circostanze sospette, ha sconvolto il mondo della musica solo ...

Avicii - rivelazioni Choc sulla morte del dj : nuovi dettagli Video : La star dell'#Electronic Dance music #Avicii avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro rotta per suicidarsi. La rivelazione del sito specializzato in gossip Tmz ha fatto il giro del mondo creando sconcerto tra i fan dell'artista svedese. Secondo quanto riferito dalle fonti americane hanno riferito #tim bergling l vero nome di Avicii si è suicidato tagliandosi con un frammento di vetro di una bottiglia di vino rotta. La notizia della possibile ...

Emiliano Choc sull'Ilva : "Adesso stop all'acciaio". Calenda : "È una follia" : Nel giorno della festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la riconversione passa anzitutto dalla bonifica dell'area e si fonda sulla stipula di un accordo di programma sul modello Genova Cornigliano dove gli altiforni sono ...

Fico ha assunto una colf in nero? Bufera sul presidente grillino Servizio Choc delle Iene. Il caso : Roberto Fico ha assunto una colf in nero? Questo l'interrogativo dilagante dopo che è trapelata la notizia di un indiscreto Servizio delle Iene. In soldoni la vicenda è la seguente: un testimone protetto... Segui su affaritaliani.it

Baye Dame disperato in lacrime dopo gli insulti Choc ad Aida : ecco la decisione Video : Al #Grande Fratello 2018 è il momento della resa dei conti dopo la sfuriata choc di Baye Dame [Video] nei confronti di #Aida Nizar, che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Il concorrente di colore in questi giorni ha avuto un atteggiamento a dir poco aggressivo nei confronti di Aida, al punto da essere definito un bullo dagli spettatori che da casa stanno seguendo la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. La scelta del ...

“Era lì che galleggiava…”. Ritrovamento Choc in Italia. Cammina lungo il fiume - si ferma per fare pipì e nota qualcosa di sconvolgente : sul posto polizia e vigili del fuoco. “Una scena da brivido” : Una tragedia nata, forse, da un banale bisogno fisico. È accaduto nel fiume Aniene che bagna il quartiere Africano nel III Municipio di Roma. Intorno alle 11 di mattina, sotto il Ponte delle Valli, dal corso d’acqua è emerso il corpo senza vota di un ragazzo di 20 anni. S.O.. Si tratta di un rom che abitava nell’insediamento vicino al fiume, ora abbattuto, che è affogato tragicamente. Alcuni giorni fa la famiglia, come scrive ...

“Cosa le hanno fatto”. Francesca Cipriani e quella frase Choc sulla mamma. Ospite di Barbara D’Urso - l’ex naufraga spiega cosa è successo alla signora Rita dopo le ospitate a ”Domenica Live” : Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata Ospite della D’Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. ...

“Dio…”. Caso Vannini : Antonio Ciontoli - Choc su Facebook. A pochi giorni dalla sentenza sull’omicidio di Marco ecco le parole dell’uomo ritenuto colpevole della sua morte. In rete è rivolta : “Mio figlio è in una bara e loro probabilmente se la stanno ridendo”. Così, con un amarissimo sfogo che è disperazione e atto d’accusa verso il tribunale di Roma, era iniziata la lunga intervista di Marina, la mamma di Marco Vannini subito dopo la sentenza che aveva condannato a 14 anni – contro i 21 richiesti dalla procura di Civitavecchia – Antonio Ciontoli. Un Ciontoli che, in un lungo articolo a firma di Emanuele Rossi sulle colonne ...