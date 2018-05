Chi sceglierà Mattarella per guidare il governo di tregua?

agi

(Di lunedì 7 maggio 2018) O undifino a dicembre che si occupi delle scadenze più urgenti, scongiurando l'aumento dell'Iva e stendendo la prossima finanziaria, o elezioni subito, con tutti i rischi che ciò può comportare. Sergio Mattarella inchioda i partiti alle loro responsabilità e lascia loro lo spazio per trovare, nel frattempo, un accordo. Il messaggio è chiaro: chi non voleva un esecutivo tecnico, dovrà rispondere di fronte ai propri elettori di non essere riuscito a trovare un compromesso con le altre forze politiche. Ma chi sarà il candidato alla guida del "neutrale" che il capo dello Stato presenterà al Parlamento? Numerosi i papabili citati dalla stampa nei giorni scorsi. La Repubblica e Fanpage propongono un 'totonime' delle personalità che, in virtù della loro ...