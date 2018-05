Chi ci va in Champions League?

MarocChi : 'Juve - metti in pausa lo slogan di Boniperti o in Champions la paghi' : 'Come si migliora questa Juve? Io proverei a mettere in pausa lo slogan di Boniperti. Io voglio bene a Boniperti, mi portò lui alla Juve'. Così Giancarlo Marocchi a Sky Sport : 'L'unica cosa che conta è vincere. Se non mettiamo in pausa questo slogan, rischia di diventare un limite questo, perchè poi la vittoria e basta non basta più, perchè poi c'è da vincere la ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a risChio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano Chiude al terzo posto - sconfitto il Galatasaray : Conegliano ha conquistato il terzo posto nella Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, ieri sconfitte soltanto al tie-break dal VakifBank, hanno surclassato il Galatasaray Istanbul con un netto 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) nella finalina di Bucarest (Romania) che metteva in palio l’ultima piazza sul podio. Le ragazze di coach Santarelli hanno dominato la compagine turca grazie al servizio e all’attacco, ...

Russia - Mancini dà il titolo alla Lokomotiv : lo Zenit risChia di non andare in Champions dopo dieci anni : Sembra essere già con la testa alla Nazionale Roberto Mancini. L'allenatore dello Zenit perde 1-0 con la Lokomotiv Mosca e regala il primo successo dopo 14 anni alla squadra allenata da Jurij Syomin. ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-TurChia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

Roma - Cagliari trasferta-Chiave per la Champions League : L'Europa che conta si conquista in trasferta. Due gare esterne , Cagliari e Sassuolo, e una all'Olimpico , Juventus, separano i giallorossi dalla prossima Champions. Un paradosso per i semifinalisti ...

Champions League - la Roma sfiora Kiev ma ci pensa il Crotone : “#RoadtoChiev” : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Roma e Liverpool, la squadra giallorossa ha sfiorato l’impresa senza però riuscire a ribaltare il risultato dell’andata, il 4-2 non basta per raggiungere Kiev. Pronto ad una vera e propria finale il Crotone, la squadra di Walter Zenga è al lavoro per il fondamentale scontro contro il Chievo, le due squadre sono divise da tre punti in classifica con gli uomini di ...

Sky - Chiude L'Originale. Per tre anni ha raccontato la Champions senza immagini : Tre anni senza la Champions e tre anni de L’Originale, che mercoledì ha salutato il suo pubblico per dare appuntamento alla prossima stagione. Ma a settembre, quando la scalata alla conquista della coppa dalle grandi orecchie ripartirà, sarà tutta un’altra storia, con Sky che tornerà a raccontare la massima competizione continentale nella sua totalità.Il programma condotto da Alessandro Bonan ha chiuso i battenti in seguito all’eliminazione ...

Roma - MonChi : 'Negati due rigori clamorosi. Non capisco perché non ci sia la VAR in Champions' : Non capisco perchè non sia la VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia ma molto meno, sia ieri che anche in questa semifinale ci sono stati errori. I ...

Champions : Roma Liverpool - c'è SChick DIRETTA e FOTO : Stasera all'Olimpico Roma-Liverpool, l'atteso ritorno di semifinale di Champions League con l'allerta sicurezza dopo gli scontri dell'andata. DIRETTA E FOTO i Francesco alla fine ha scelto di tornare ...

Roma-Liverpool - Champions League oggi 2 maggio : diretta tv e streaming anche in Chiaro su Canale 5 : Come da tradizione sarà garantita anche la diretta streaming dell'evento attraverso il sevizio Premium Play per i soli abbonati ma anche il sito Sport Mediaset e l'app relativa gratuitamente. Seguici ...

Champions - Real in finale : attacChi all'arbitro in Germania : Non è da meno 'Sport': 'Asì, asì, asì, se clasifica el Madrid', scrive parafrasando un celebre coro dei tifosi Blancos sopra due immagini a giudizio del quotidiano eloquenti: il tocco di mano di ...

Champions - il Real è una macChina da finali con targa italiana : il pragmatismo di Zidane dopo il montaggio di Ancelotti : C’era una volta il Real Madrid dei Galácticos che più acquistava e meno vinceva. Poi c’è quello di oggi che meno spende e più diventa imbattibile. L’unica costante è lui, Zinedine Zidane, artista del sinistro all’incrocio che regalò ai Blancos la Champions del 2002, ora sceneggiatore della squadra che ha conquistato la terza finale europea consecutiva, la quarta in cinque anni. Un lustro in cui il Real ha alzato già tre volte la Coppa e ora ...