Champions League FIBA | Green e Sakota firmano il trionfo dell' AEK Atene

Champions League - serbo Mazic arbitrerà finale di Kiev : Sarà il serbo Milorad Mazic l’arbitro della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool in programma il prossimo 26 maggio a Kiev, in Ucraina. Quarantacinque anni, Mazic è un internazionale dal 2009 e in carriera ha preso parte ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016; l’anno scorso ha diretto la finale di Confederations Cup tra Germania e Cile. (AdnKronos) L'articolo Champions League, serbo Mazic arbitrerà finale di ...

UDINESE INTER 0-4/ Video - Icardi trascina i nerazzurri : Champions League più vicina : Video UDINESE INTER (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:45:00 GMT)

Champions League - l’ex senatore Antonio Razzi : “pronto a proporre una finale Roma-Bayern” : Stamattina l’ex senatore Antonio Razzi è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, nel corso del format ECG Regione, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Sul percorso delle squadre italiane in Champions League: “Una finale parallela tra Roma e Bayern Monaco sarebbe un avvenimento eccezionale, mi prodigherò per organizzarla a Pyongyang nello stadio più grande ...

Europa League e Champions - sempre in finale : Madrid regina di Coppe : Tra i mille sbandamenti della logica offerti dalla stagione, non si può non annotare la coincidenza che ha eletto Madrid, ancora una volta, regina del pallone europeo. Una fantastica incoronazione. D'...

Volley - Final Four Champions League 2018. Calendario - programma - orari e tv : Perugia e Civitanova cercano l’impresa a Kazan! : Nel weekend del 12-13 maggio si disputa la Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile. Alla Basketball Arena di Kazan (Russia) verrà assegnato il massimo trofeo continentale e si chiuderà la stagione per club: le migliori quattro squadre d’Europa si contenderanno il titolo. Lo Zenit Kazan, organizzatore dell’evento e vincitore delle ultime tre Champions League, partirà con tutti i favori del pronostico per conquistare ...

Chi ci va in Champions League? : Roma, Inter e Lazio si giocano gli ultimi due posti disponibili, e all'ultima giornata c'è uno scontro diretto The post Chi ci va in Champions League? appeared first on Il Post.

Basket - Champions League : AEK nella storia - Monaco si sveglia tardi : L'AEK riscrive un'altra pagina di storia, i greci vincono con merito la Champions League 2018 piegando Monaco, 100-94. Green nel primo tempo, Sakota e Punter nella ripresa gli eroi che riportano sul ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder e Alisson show - la Champions League è vicina : CAGLIARI - Basta un lampo di Ünder nel primo tempo alla Roma per battere il Cagliari e mettere al sicuro la qualificazione in Champions , manca un punto da fare tra Juventus e Sassuolo, . Senza ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Basket - Champions League 2018 : trionfo dell’AEK Atene - Monaco battuto in finale : L’AEK Atene conquista la Champions League di Basket 2018: la formazione greca si è imposta in finale contro il Monaco, sconfitto con il punteggio di 94-100 dopo aver condotto per tutti i 40′ di gioco proprio davanti al pubblico di Atene. Già nel primo quarto l’AEK ha provato a fare la differenza. Nei primi minuti netto parziale di 7-0, che ha indirizzato l’inizio di gara. La formazione francese, invece, ha fatica a ...

L'AEK Atene conquista la Champions League : ROMA - Davanti ad un'OAKA per l'occasione tinta di giallonero L'AEK Atene ha conquistato la seconda edizione della FIBA Champions League battendo in finale il Monaco 100-94. Sul successo degli ...

Volley : Champions League - il VakifBank Istanbul si conferma Campione : BUCAREST , ROMANIA, - La VakifBank Istanbul festeggia per il secondo anno consecutivo la conquista della Champions League, la quarta della sua storia, superando in finale per 3-0 , 25-17; 25-11; 25-17,...

Pallavolo - CEV Champions League : l'Imoco si prende la medaglia di bronzo - battuto nella finalina il Galatasaray : La cronaca. Dopo la rocambolesca sconfitta di ieri in semifinale contro le campionesse in carica del Vakifbank, la formazione gialloblù torna in campo per giocarsi la medaglia di bronzo, avversario ...