Centrodestra unito alle consultazioni : 'mandato a noi - no a governo del presidente' : Questa la decisione - a quanto si apprende - del vertice di questa mattina a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, poco prima di salite al Colle - Le indiscrezioni sui due vertici , ...

Centrodestra unito da Mattarella. «Mandato a noi - alternativa il voto» Di Maio : no governi tecnici Live tv : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione...

Il Centrodestra si riunisce ?e va unito alle consultazioni : Dopo due ore è terminato il vertice del centrodestra a palazzo Grazioli, la residenza romana del Cavaliere. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno definito la strategia del centrodestra per l'ultimo giro di consultazioni che partirà domani al Quirinale. Di fatto si attendeva una risposta da parte del centrodestra a Luigi Di Maio che ospite a in Mezz'Ora di Lucia Annunziata ha affermato di voler fare un passo indietro per la ...

Governo - Centrodestra riunito a Palazzo Grazioli per valutare l’ultima offerta di Di Maio : Poco dopo le 20 è arrivato il padrone di casa, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi, dopo meno di un quarto d’ora, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dall’ex ministro Ignazio La Russa. Infine superate le 20,30 è entrato Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti. Il segretario federale della Lega è il leader più atteso al vertice del centrodestra organizzato questa domenica sera ...

Il Centrodestra arriverà unito alle consultazioni di lunedì? : Il centrodestra dovrebbe presentarsi in delegazione congiunta lunedì alle 11 all'appuntamento con Sergio Mattarella, terzo e ultimo giro di consultazioni per la formazione del governo. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sfileranno, ancora una volta, insieme nella Loggia della vetrata. Ma i tre leader dei partiti della coalizione, risultata prima il 4 marzo, sono divisi, allo stato attuale, sulle posizioni da ...

Centrodestra unito al Colle per un "governo di scopo" : Stavolta, i tre leader del Centrodestra si preparano a salire al Quirinale per ascoltare, più che per parlare. È possibile che la risposta di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni alla proposta che domani farà Sergio Mattarella non sia data subito, ma che si riservino di valutarla.La formula offerta dal capo dello Stato, i tre ne sono consapevoli, metterà alla prova la solidità dell'alleanza. Perché sul "governo del presidente" le ...

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a 5Stelle e Centrodestra : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

Salvini pronto al preincarico. Il Centrodestra unito chiederà un mandato per cercare "responsabili" in Parlamento : Su una cosa sono tutti d'accordo. Rivendicare l'incarico, o il pre-incarico, per il centrodestra, e in particolare per Matteo Salvini. O comunque per una personalità indicata dal leader della Lega. Ma sulla maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenere il nuovo esecutivo non ci sono certezze.Lunedì, quando Sergio Mattarella riceverà per le consultazioni la delegazione unitaria del centrodestra, si troverà di fronte ...

Lunedì le consultazioni : il Centrodestra va unito : Lunedì prende il via di nuovo il balletto delle consultazioni, le terze condotte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oltre alle quattro "mirate" di Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico.Si parte alle 10 con il Movimento 5 Stelle, seguito alle 11 dalla delegazione unica per il centrodestra. Anche stavolta infatti, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale. La mattinata si ...

Berlusconi esulta : 'Il Centrodestra unito vince' : 'Il centrodestra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia ...

Governo : Bernini - solo Centrodestra unito può formarlo : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Il centrodestra unito e legittimato dal voto degli italiani del 4 marzo è l’unica coalizione che può dare un Governo credibile che operi velocemente per affrontare le innumerevoli emergenze che soffocano il Paese: crescita, tasse, occupazione, sicurezza, inarrestabile fenomeno migratorio sono le questioni più urgenti sul tappeto che non possono essere eluse o rinviate sine die”. Lo dichiara ...

Salvini e Berlusconi si abbracciano : 'Il Centrodestra è unito' - : I due leader si sono incontrati a Trieste confermando l'unità di intenti del centrodestra dopo il fallimento delle trattative con il M5s per la formazione del governo. Grillo: "Si può tornare a votare"...

Salvini e Berlusconi : «Centrodestra unito» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»