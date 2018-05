Centrodestra da Mattarella | Salvini resta con Berlusconi? Live Consultazioni Di Maio

Centrodestra unito da Mattarella. «Mandato a noi - alternativa il voto» Di Maio : no governi tecnici Live tv : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione...

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a 5Stelle e Centrodestra : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

Sergio Mattarella - chi vuole piazzare a Palazzo Chigi tenendo fuori il Centrodestra : Dal 4 marzo il risultato delle urne ha indicato con chiarezza che almeno una coalizione vincitrice esiste ed è il centrodestra. A Sergio Mattarella è altrettanto chiaro che da soli Matteo Salvini , ...

Governo - Meloni : ora Mattarella dia mandato al Centrodestra : Roma, 30 apr. , askanews, 'Il centrodestra stravince in Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia vicina al 6 per cento. E' un grande riconoscimento per chi da sempre difende gli interessi degli ...

Fico - mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Mattarella ha archiviato il Centrodestra - Fico lavora per la svolta rossa : Toccherà a Roberto Fico, Presidente della Camera ed esponente del M5S, sondare il terreno sulla scia della proposta di governo

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli italiani vogliono un governo di Centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...

Sergio Mattarella - il piano per dare il mandato a Roberto Fico e fare un governo M5s-Pd : esclusi Lega e Centrodestra : Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico : avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-...

Governo - Gelmini - Fi - : Fi confida in Mattarella e unità Centrodestra : Roma, 21 apr. , askanews, Ancora un appello alla 'responsabilità' che assicuri 'un nuovo Governo a partire dal centrodestra unito' dalla presidente dei deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini. '...

Governo : Mattarella si prende due giorni. Strappo nel Centrodestra tra Berlusconi e Salvini : Fallito anche il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati. Ad un passo dalla rottura Lega e Forza Italia dopo le aperture del Cavaliere al Pd e i toni duri usati contro i Cinquestelle ...

Mattarella si prende due giorni M5s-Centrodestra - forno chiuso : Strada chiusa, forno spento, cocci sparsi, ferite sanguinanti. Il Grande Patto tra centrodestra e Cinque stelle viene ufficialmente seppellito a mezzogiorno di una giornata piuttosto afosa, quando Elisabetta Casellati arriva sul Colle e certifica il flop. "Niente da fare, presidente". Sergio Mattarella adesso si prenderà "due giorni di riflessione", aspetterà anche il risultato dell'Ohio nostrano, le regionali del Molise, poi lunedì farà la sua ...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : Pd? Voglio governo Centrodestra : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il governo con M5s".

Archiviato governo Centrodestra-M5s - lunedì nuova mossa Mattarella : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Governo - la Casellati riferisce a Mattarella | Toti : “Il Centrodestra non è divisibile” : Governo, la Casellati riferisce a Mattarella | Toti: “Il centrodestra non è divisibile” Se il tentativo del presidente del Senato di trovare un’intesa centrodestra-M5s dovesse fallire, come pare probabile, il Colle potrebbe decidere di affidare un nuovo mandato esplorativo a Roberto Fico Continua a leggere