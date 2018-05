Centrodestra | al via il vertice per la resa dei conti Ronzulli ' Respinto il tentativo di

Governo : consultazioni al via - l'ultima offerta di Di Maio divide Centrodestra - DIRETTA : Nuovo giro di consultazioni al Quirinale a partire dalle 10. La prima delegazione ad essere ricevuta dal capo dello Stato Sergio Mattarella sarà quella del Movimento cinque stelle con il leader Luigi ...

Mattarella ha archiviato il Centrodestra - Fico lavora per la svolta rossa : Toccherà a Roberto Fico, Presidente della Camera ed esponente del M5S, sondare il terreno sulla scia della proposta di governo

Regionali Molise - via allo spoglio : testa a testa Centrodestra-M5S. Ha votato il 52% : Si sono chiusi alle 23 i seggi in Molise per le elezioni Regionali e già poco dopo l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede si è delineato un testa a testa tra centrodestra...

Archiviata definitivamente l'ipotesi di un governo Centrodestra M5S : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Archiviato governo Centrodestra-M5s - lunedì nuova mossa Mattarella : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Ronzulli : "Accordo Centrodestra-M5S archiviato per sempre" : Non ci sarà nessun nuovo governo che preveda un’alleanza tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle: lo dichiara senza mezzi termini la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Ospite stamane della trasmissione Circo Massimo, su Radio Capital, la senatrice ha comunicato la rottura definitiva con Luigi Di Maio dopo quanto accaduto nella giornata di ieri: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande ...

Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo Centrodestra M5S archiviato : No al Governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

La berlusconiana Ronzulli : "Basta schiaffi - l'accordo Centrodestra-M5S è archiviato per sempre" : Basta schiaffi: l'accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicinissima a Silvio Berlusconi: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", dice la senatrice a Circo Massimo, su Radio Capital."L'apertura di Di Maio è durata meno di ...

Governo - Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo Centrodestra M5S archiviato : basta schiaffi: l'accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicinissima a Berlusconi: 'Non si può ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al via secondo giro colloqui - Centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...

Incarico esplorativo a Casellati. Ma la strada è già impervia. Di Maio : no al Centrodestra : Il leader 5 stelle: pronti al governo solo con la Lega. E Salvini si sfila, alle consultazioni vanno i capigruppo

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del Centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Continua a leggere

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...